В МВД рассказали, как подготовить телефон к продаже

29 октября 2025, 10:44

МВД: перед продажей смартфона нужно сделать полный сброс к заводским настройкам

МВД России рекомендовало удалять все личные данные с телефона перед продажей устройства. Об этом сообщила пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.