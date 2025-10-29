В МВД рассказали, как подготовить телефон к продаже
МВД России рекомендовало удалять все личные данные с телефона перед продажей устройства. Об этом сообщила пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.
Владельцам устройств на базе Android полиция советует активировать шифрование. Для этого необходимо зайти в «Настройки» и выбрать раздел «Безопасность».
Далее рекомендуется удалить все учётные записи, использовавшиеся на устройстве. Это также можно сделать через «Настройки», удаляя каждую запись вручную. После этого следует выполнить сброс устройства до заводских настроек.
В завершение ведомство советует заполнить память устройства файлами и снова выполнить сброс до заводских настроек. Это поможет перезаписать свободные участки памяти, где могли остаться личные данные, и затруднит их восстановление.
При подготовке устройств Apple к продаже рекомендуется начать с выхода из iCloud. Затем нужно убедиться, что сервис «Найти iPhone» отключён.
После этого следует удалить все личные данные и зашифрованные ключи, а также проверить, что устройство не привязано. Это можно сделать, проверив экран приветствия: если появилось начальное окно активации, значит, очистка выполнена успешно.
В заключение МВД советует извлечь сим-карту и хранить её отдельно или утилизировать. SD-карты рекомендуется отформатировать перед передачей другому человеку или оставить себе.
