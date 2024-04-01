Стало известно, кто возглавит Верховный суд России

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Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала кандидатуру заместителя председателя Верховного суда России Ирины Подносовой на должность главы регулятора. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что решение было принято единогласно.
В ходе заседания стало известно, что супруг Подносовой является военным пенсионером, который работает в санатории «Жемчужина» в Ленинградской области. А её сын – адвокат в Санкт-Петербурге.
Кандидат прошла все необходимые проверки. Также были проверены её близкие родственники, которые имели лишь штрафы за административные правонарушения, выплаченные своевременно.
Уточним, что вакансия на должность главы Верховного суда была открыта 1 марта после смерти Вячеслава Лебедева, который возглавлял суд с 1991 года. Подносова стала единственным претендентом на эту должность.
Она имеет юридическое образование и работает судьёй с 1990 года. В 2020 году возглавила Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда РФ.
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В ходе заседания стало известно, что супруг Подносовой является военным пенсионером, который работает в санатории «Жемчужина» в Ленинградской области. А её сын – адвокат в Санкт-Петербурге.
Уточним, что вакансия на должность главы Верховного суда была открыта 1 марта после смерти Вячеслава Лебедева, который возглавлял суд с 1991 года. Подносова стала единственным претендентом на эту должность.
Она имеет юридическое образование и работает судьёй с 1990 года. В 2020 году возглавила Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда РФ.
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Анастасия Чинкова