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Стало известно, кто возглавит Верховный суд России

ВККС рекомендовала на должность главы суда Ирину Подносову
01 апреля 2024, 10:21
Фото: iStock/Zolnierek

Фото: iStock/Zolnierek

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала кандидатуру заместителя председателя Верховного суда России Ирины Подносовой на должность главы регулятора. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что решение было принято единогласно.

В ходе заседания стало известно, что супруг Подносовой является военным пенсионером, который работает в санатории «Жемчужина» в Ленинградской области. А её сын – адвокат в Санкт-Петербурге.


Кандидат прошла все необходимые проверки. Также были проверены её близкие родственники, которые имели лишь штрафы за административные правонарушения, выплаченные своевременно.

Уточним, что вакансия на должность главы Верховного суда была открыта 1 марта после смерти Вячеслава Лебедева, который возглавлял суд с 1991 года. Подносова стала единственным претендентом на эту должность.

Она имеет юридическое образование и работает судьёй с 1990 года. В 2020 году возглавила Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда РФ.

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Глава МИД Армении ответил на вопрос о разрыве отношений с Россией
Глава МИД Армении Мирзоян: проблемы в отношениях с Россией невозможно скрыть
01 апреля 2024, 11:15

Фото: iStock/alexis84

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что разрыв дипломатических отношений Еревана и Москвы маловероятен. Об этом сообщает Todos Noticias.
По словам Мирзояна, существующие проблемы между государствами невозможно скрыть. Напрямую говорить о возможном разрыве дипломат отказался, ссылаясь на связи в торговле и безопасности. Министр отметил, что на сегодняшний день у Армении и РФ разные мысли.

Мирзоян добавил, что Ереван рассчитывает на выполнение Москвой обязательств по поддержанию безопасности и территориальной целостности.

Ранее министр сообщил, что Армения стремится углублять отношения с Евросоюзом и Соединенными Штатами, которые являются основными партнерами страны.

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Путин поручил защитить от обстрелов ВСУ бригады скорой помощи
Путин поручил защитить скорую помощь в прифронтовых регионах от обстрелов
01 апреля 2024, 10:32

Фото: iStock/Iulianna Est

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить прифронтовые бригады скорой помощи средствами защиты, включая средствами радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Отмечается, что правительство России совместно с руководством ДНР, ЛНР, Белгородской, Запорожской и Донецкой областей должны до 27 апреля обеспечить бригады скорой помощи защитой от украинских обстрелов. К ней относятся средства индивидуальной защиты медработников, средства защиты транспорта и средства радиоэлектронной борьбы.

Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и главы указанных российских регионов.

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Трамп раскритиковал Израиль за войну в Газе
01 апреля 2024, 10:09

Фото: РИА Новости/Кейтлин Оукс

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что военные действия между ХАМАС и ЦАХАЛ пора заканчивать. Об этом сообщает РИА Новости.
От ударов ЦАХАЛ в Газе погибли 32,5 тысячи человек, передает региональный Минздрав. Около 75 тысяч человек ранены. По информации источника, есть угроза голода для палестинцев.

Трамп порекомендовал Израилю быть крайне осторожным из-за риска потерять мировую поддержку. Отмечается, что бывший американский лидер сильно недоволен поведением нынешнего правительства Штатов в отношении войны на Ближнем Востоке.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что государство утвердило оперативные планы для проведения операции в городе Рафах на юге сектора Газа.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#минздрав
#израиль
#операции
#государство
#трамп
#палестина
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Россия готова к отправке военных НАТО на Украину
Гаврилов: Россия готова к любому развитию событий с военными НАТО на Украине
01 апреля 2024, 07:45

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Россия готова к любому развитию событий с войсками НАТО на Украине. Такое заявление сделал глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Напомним, накануне глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что отправка западных военных на Украину не исключена. Однако, по ее словам, сейчас для этого не самое удачное время. В Финляндии данный вопрос не подлежит обсуждению в настоящий момент.

«Военным стратегам в Вашингтоне и Брюсселе следовало бы осознать: если снятием "табу" на потенциальную отправку кадровых военнослужащих стран альянса на Украину они пытаются испытать нашу страну на прочность, то мы готовы к любому развитию событий», — цитирует РИА Новости Гаврилова.

Он также напомнил о заявлении президента РФ Владимира Путина, который отмечал, что государства, заявляющие об отсутствии красных линий в отношении России, должны понимать, что и у России в отношении этих государств не будет никаких красных линий.

Гаврилов подчеркнул, что Россия не раз предупреждала вражеские государства о риске прямого столкновения при их возрастающей вовлеченности в конфликт на Украине. Дипломат также отметил, что подобные действия расходятся с содержанием совместного заявления ядерных держав о предотвращении ядерной войны от 3 января 2022 года, при этом Россия четко соблюдает все условия.

Напомним, 4 апреля будет 75 лет с тех пор, как в Вашингтоне был подписан Североатлантический договор.

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#россия
#конфликт
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#новости
#дипломат
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Гаврилов оценил нынешние отношения России и НАТО
Гаврилов: отношения РФ и НАТО характеризуются «более чем холодная война»
01 апреля 2024, 05:25

Фото: istock / Michele Ursi

Отношения Россия и НАТО в настоящее время можно охарактеризовать как «более чем холодная война». Об этом заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в беседе с РИА Новости.
Дипломат предложил провести параллели между историческими эпохами и обратил внимание, что в период холодной войны почти все заявления военного блока начинались «с оценки вероятности внезапного широкомасштабного нападения СССР и Варшавского договора». Как считает Гаврилов, данная риторика опять актуальна.

«Видимо, теперь их идеал евробезопасности заключается в обмотанных колючей проволокой границах с нашей страной. Как следствие, отношения Россия–НАТО сейчас можно охарактеризовать как более, чем холодная война», — отметил Гаврилов.
Ранее стало известно, чем вступившая в НАТО Финляндия угрожает России. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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CBS заявил о доказательствах причастности РФ к случаям «гаванского синдрома»
01 апреля 2024, 04:26

Фото: iStock/ mapo

Телеканал CBS News утверждает, что получил доказательства причастности российских спецслужб к случаям «гаванского синдрома», когда у американских дипломатов и чиновников необъяснимо возникало чувство тошноты и головной боли.
Журналисты канала в воскресной новостной передаче «60 minutes» рассказывают о якобы существовании переписки в марте 2021 года между высокопоставленными представителями российского Совбеза, в которой обсуждается передача Вьетнаму «уникальной технологии, имеющейся только у России».

«Если я ошибаюсь насчет того, что Россия стоит за аномальными инцидентами со здоровьем, я приду к вам на шоу и съем свой галстук», — заявил Грэг Эдгрин, недавно покинувший пост руководителя следствия Пентагона по случаям «гаванского синдрома», как его представил телеканал.

Он объяснил мотивы России в желании ограничить продвижение США в отношениях с Кубой. По его словам, позже РФ предприняла такие же попытки во Вьетнаме, чтобы помешать поездке американского вице-президента Камалы Харрис, затормозив тем самым развитие стратегического партнерства США и Вьетнама.

«Гаванский синдром» — головокружение, тошнота, головные боли и проблемы со слухом – впервые были зафиксирован у американских дипломатов на Кубе в 2016 и 2017 годах, после чего в Китае в 2018 году. Позднее сообщалось о похожих случаях среди дипломатов, сотрудников разведки и других госслужащих США в Вене, в Африке, Таджикистане и России. По данным главы ЦРУ Уильяма Бернса, от «гаванского синдрома» пострадали несколько сотен человек.

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Зеленского обвинили в узурпации власти на Украине
Экс-депутат Рады Калинкаров назвал узурпацией власти отказ Киева провести выборы
01 апреля 2024, 02:14

Фото: iStock/ Silent_GOS

Президент Украины Владимир Зеленский фактически узурпировал власть в стране, отменив выборы главы государства, заявил в беседе с «Известиями» бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
«Фактически с сегодняшнего дня можно говорить о том, что Зеленский узурпировал власть. Да, его полномочия заканчиваются 21 мая — это день инаугурации его на пост президента, — но я думаю, что внутри Украины сейчас активизируется политический процесс на фоне поражения, условно говоря, на линии фронта, чем ярче эти поражения будут, тем сильнее будет противодействие режиму Зеленского внутри самой Украины», — считает Килинкаров.

Он отметил, что попытка узурпировать власть через введение военного положения в истории Украины уже числится за экс-президентом Петром Порошенко, и «ни к чему хорошему это не привело». Бывший депутат спрогнозировал волнения в стране в скором времени в связи с решениями Зеленского.

Выборы президента должны были состояться на Украине 31 марта. Но в ноябре Зеленский отменил их в связи с военным положением. Он заявил, что в сложившейся обстановке проведение выборов только приведет к разобщению в стране.

Зеленский был избран на пост главы государства весной 2019 года. Режим военного положения действует на Украине с февраля 2022 года.

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#владимир зеленский
#украина
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Глава МИД Армении назвал главных партнеров страны
Глава МИД Армении назвал США и ЕС главными партнерами страны
01 апреля 2024, 01:15

Фото: iStock/ irgit

Армения стремится углублять отношения с Евросоюзом и Соединенными Штатами, которые являются основными партнерами страны, заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в интервью порталу Todos Noticias.
«Мы видим, что, например, США и Евросоюз являются основными партнерами. Мы также увидели, что ЕС был готов направить гражданскую миссию, и ситуация на границе значительно улучшилась, их присутствие во многом способствует миру в регионе и части Армении. <...> Сейчас мы углубляем экономические и политические отношения с Брюсселем и Вашингтоном», — заявил Мирзоян.

Он отметил, что в Армении демократия, и власти намерены укреплять демократические институты. И, пытаясь обеспечить безопасность страны и развитие по демократическому пути, Ереван видит для этого хороших партнеров на Западе.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что запланированная на 5 апреля встреча Армения — Евросоюз — США, вызывает у Москвы беспокойство, так как Вашингтон и Брюссель открыто отмечают ее антироссийскую направленность.

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#евросоюз
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Эрдоган прокомментировал итоги выборов в Турции
Эрдоган: прошедшие в Турции выборы не являются концом для его партии
01 апреля 2024, 01:09

Фото: istock / naumoid

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал итоги голосования в местные органы власти. Он отметил, что прошедшие выборы для его партии — это не конец, а поворотная точка. Об этом пишет ТАСС.
«Выборы стали проявлением демократии. Они стали не концом, а началом поворотного для нас этапа», — подчеркнул турецкий лидер в эфире телеканала TRT Haber.
Помимо этого, Эрдоган отметил, что выборы прошли в спокойной обстановке и без серьезных происшествий.

Ранее обозреватель издания WSJ Джаред Малсин заявил, что возможным преемником президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана может стать совладелец турецкой компании по производству беспилотников Baykar Сельчук Байрактар. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#президент
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#турция
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