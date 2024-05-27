Комитет Думы одобрил штрафы на ₽600 тыс. за пропаганду наркотиков

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Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал одобрить поправки, предусматривающие штрафы за распространение или демонстрацию предметов литературы и искусства с информацией о наркотиках
Как сообщает РИА Новости, кроме наркотиков, под запрет попадают психотропные вещества, их аналоги и прекурсоры, а также растения, содержащие наркотические средства или психотропные вещества, или их прекурсоры.
Физические лица могут быть оштрафованы на 2-4 тыс. рублей с конфискацией продукции, ставшей предметом административного правонарушения. Должностные лица будут подвергаться штрафу в размере от 10 тыс. до 30 тыс. рублей с конфискацией. Для индивидуальных предпринимателей предусмотрен аналогичный штраф или приостановление деятельности на три месяца. Юридические лица могут быть оштрафованы на сумму от 300 тыс. до 600 тыс. рублей с конфискацией продукции либо административным приостановлением деятельности на три месяца.
За повторную пропаганду наркотиков в интернете будет налагаться штраф в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, либо в размере зарплаты за период от одного года до двух лет, либо обязательные работы на срок от 180 до 240 часов. Суд также может назначить исправительные работы на срок до двух лет. Если закон будет принят, он вступит в силу 1 сентября 2024 года.
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Физические лица могут быть оштрафованы на 2-4 тыс. рублей с конфискацией продукции, ставшей предметом административного правонарушения. Должностные лица будут подвергаться штрафу в размере от 10 тыс. до 30 тыс. рублей с конфискацией. Для индивидуальных предпринимателей предусмотрен аналогичный штраф или приостановление деятельности на три месяца. Юридические лица могут быть оштрафованы на сумму от 300 тыс. до 600 тыс. рублей с конфискацией продукции либо административным приостановлением деятельности на три месяца.
За повторную пропаганду наркотиков в интернете будет налагаться штраф в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, либо в размере зарплаты за период от одного года до двух лет, либо обязательные работы на срок от 180 до 240 часов. Суд также может назначить исправительные работы на срок до двух лет. Если закон будет принят, он вступит в силу 1 сентября 2024 года.
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Артем Кузьмин