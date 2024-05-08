В Подмосковье полиция изъяла крупную партию наркотиков

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В Подмосковье остановили для проверки документов малотоннажный грузовой автомобиль, в котором обнаружили крупную партию наркотиков. Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк в Телеграм-канале.
Отмечается, что при проверке документов водитель сильно нервничал. Было принято решение о досмотре транспортного средства. Полицейские обнаружили 2 950 свертков с прессованным веществом растительного происхождения.
По данным канала, следственно-оперативная группа изъяла обнаруженные брикеты общей массой около трехсот килограммов и передала на экспертизу. Было установлено, что в 240 свертках находилось более 23 килограммов гашиша. Исследование остальной части продолжается.
Со слов задержанных, наркотики они должны были отвезти в Москву. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.
В Москве молодой человек оставил дорожку наркотиков на столике во «Вкусно и точка», а вместе с ней — документы и телефон. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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