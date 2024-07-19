Комитет ГД рекомендовал принять во II чтении проект о режиме высылки иностранцев

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Комитет Госдумы по делам СНГ рекомендовал палате принять во втором чтении законопроект о введении нового миграционного режима высылки иностранцев. Об этом сообщается в решении комитета, которое опубликовано в думской электронной базе.
Отмечается, что законопроект был составлен группой депутатов из всех фракций.
Комитет по делам СНГ после рассмотрения законопроекта принял решение рекомендовать Госдуме принять во втором чтении этот проект с новым названием «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Законопроект предлагается рассмотреть в ходе пленарного заседания, которое состоится 23 июля.
Подчеркнём, что предложенные поправки уточнят, что иностранец, включённый в реестр контролируемых лиц, не сможет стать участником или учредителем общественной или религиозной организации. А органы ЗАГС будут проверять иностранных граждан и лиц без гражданства, вступающих в брак, на предмет нахождения их имён в реестре контролируемых лиц. Также доступ к этому реестру будут иметь правоохранительные органы.
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Комитет по делам СНГ после рассмотрения законопроекта принял решение рекомендовать Госдуме принять во втором чтении этот проект с новым названием «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Законопроект предлагается рассмотреть в ходе пленарного заседания, которое состоится 23 июля.
Подчеркнём, что предложенные поправки уточнят, что иностранец, включённый в реестр контролируемых лиц, не сможет стать участником или учредителем общественной или религиозной организации. А органы ЗАГС будут проверять иностранных граждан и лиц без гражданства, вступающих в брак, на предмет нахождения их имён в реестре контролируемых лиц. Также доступ к этому реестру будут иметь правоохранительные органы.
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Анастасия Чинкова