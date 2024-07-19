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Бастрыкин предложил усилить контроль за мигрантами

Глава СК предложил запретить регистрацию мигрантов в «‎резиновых квартирах»
19 июля 2024, 12:35
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Глава Следкома Александр Бастрыкин внес в ГД предложение запретить массовую регистрацию мигрантов в «‎резиновых квартирах». Об этом говорится на официальном сайте СК РФ.
Сообщается, что был предложен ряд мер, которые будут способствовать более четкому контролю за иностранцами.

«В их числе введение процедур биометрии, дактилоскопии, геномной регистрации, цифрового учета места работы и жительства для всех въезжающих граждан, запрет массовой регистрации в «резиновых квартирах», — отмечается в сообщении.



Помимо этого, следствие предлагает жестче регулировать вопрос лишения гражданства для натурализованных граждан. Бастрыкин предложил добавить факт покушения, приготовления, а также совершения любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления к уже имеющимся основаниям для лишения гражданства РФ.

Ранее председатель ГД Вячеслав Володин заявил, что на рассмотрении Госдумы находятся 25 законопроектов о контроле за миграцией, определении правового положения приезжих и вопросах предоставления гражданства.

До этого председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что миграционная политика в России требует внесения изменений. По его мнению, при решении о выдаче разрешений и патентов и при найме на работу мигрантов необходимо в первую очередь учитывать вопросы национальной безопасности.

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#политика
#следствие
#рф
#бастрыкин
Трамп пригрозил введением огромных пошлин на китайские автомобили
Трамп допустил введение пошлин в 100-200% на китайские авто
19 июля 2024, 12:51

Фото: iStock/Jenson

Кандидат в президенты США, экс-глава государства Дональд Трамп пригрозил ввести огромные пошлины на китайские автомобили. Об этом он заявил в ходе национального съезда Республиканской партии в Милуоки.
Политик заявил, что в случае победы на выборах в ноябре, может ввести пошли на прибывающие из Китая машины в размере 100-200%.

Также он пообещал, что в первый день на посту президента отменит принятое Джо Байденом требование о том, что большинство продаваемых в Соединённых Штатах автомобилей к 2032 году должны быть оснащены электродвигателем. По его словам, такое решение позволит спасти американскую автомобильную отрасль от полного уничтожения.

Экс-президент напомнил, что китайские автопроизводители строят свои заводы в Мексике, чтобы продавать машины в США. Трамп заявил, что вернёт автопроизводство в США, Если же китайские фирмы будут против, то он введёт такие пошлины, что они не смогут продавать свои авто в США.

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#автопроизводители
#заводы
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«Сбивать силами ПВО»: за что на самом деле отправили в СИЗО экс-советника Жириновского Абельцева
Суд арестовал помощника Жириновского Абельцева: чем известен, подробности дела
19 июля 2024, 12:49

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Бывший руководитель фракции ЛДПР и помощник покойного Владимира Жириновского Сергей Абельцев арестован. В чем обвиняют политика и какими скандальными выходками он известен расскажет редакция «Радио 1».

Связь Абельцева с Жириновским


Сергей Абельцев стал помощником Владимира Жириновского в 1991 году. Он занимал должность заместителя председателя ЛДПР и был депутатом четырех созывов Госдумы. Депутатский мандат он сложил в 2011 году, но остался в партии. До кончины лидера ЛДПР Жириновского Абельцев занимал должность его помощника.

Арест Абельцева: что известно


Правоохранители задержали Абельцева у отеля «Националь» в Москве 17 июля. По информации РБК, политика подозревают в мошенничестве на 10 млн рублей. В соответствии с законодательством РФ, экс-помощник Жириновского может быть осужден на десять лет, если его вина будет доказана. В пресс-службе судов общей юрисдикции журналистам привели некоторые подробности дела в отношении политика.

Как выяснилось, Абельцев «продавал» должность помощника депутата. Он убеждал заинтересованных лиц в том, что имеет налаженные контакты с высокопоставленными лицами из числа депутатов Государственной Думы и за вознаграждение может помочь с трудоустройством. Руководитель центрального аппарата ЛДПР Элеонора Кавшар отказалась комментировать информацию об аресте Абельцева, отметив, что он длительное время не имеет отношения к партии, приводит ее слова издание «Ведомости».

Известно, что политик пробудет в СИЗО до 17 сентября.

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Экс-помощник Жириновского угрожал бизнесмену


Абельцев неоднократно привлекал к себе внимание прессы и общественности. В 2006-м году он предлагал уничтожать всех летящих в Россию перелетных птиц силами ПВО. Таким образом он намеревался бороться с птичьим гриппом.

Двумя годами позднее политик и вовсе совершил «нападение» на правозащитника Льва Пономарева*. По заявлению последнего, Абельцев якобы руководил группой нападавших, которые забросали куриными яйцами правозащитника и его помощницу во время пресс-конференции.

В 2019 году появилась информация о том, что Абельцев угрожал бизнесмену Михаилу Мельникову расправой, вымогал 50 млн рублей и требовал продать квартиру, сообщал телеграм-канал Mash. Причиной шантажа якобы стал заключенный Абельцевым договор на оформление документов для своего совхоза.

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*внесен Минюстом РФ в список иноагентов
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Трамп утверждает, что Россия и Китай его боялись
19 июля 2024, 11:51

Фото: iStock/btgbtg

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай его боялись. Об этом сообщает The Sunday Times.
По словам политика, когда он был президентом Соединенных Штатов, то страна была самой жестокой и уважаемой. Трамп добавил, что в тот период вокруг был мир, однако сейчас «все вокруг нас взрывается».

Ранее Трамп пообещал в кратчайшие сроки урегулировать каждый международный кризис, созданный администрацией Байдена, при вступлении в должность президента США.

Напомним, 18 июля глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что сотрудничество России и Китая подрывает выстроенный Западом международный порядок.

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В Эстонии хотят ужесточить правила пересечения границы с Россией
19 июля 2024, 11:46

Фото: istockphoto / Racide

Министерство финансов Эстонии представило правительству план по дальнейшему ужесточению правил пересечения границы с Россией.
«Пересекать государственную границу через автомобильные пограничные пункты Юго-Восточной Эстонии и перевозить грузы можно будет только в дневное время. Переход в Лухамаа предлагается закрыть для пешеходов», — сообщила пресс-служба министерства финансов страны в пятницу.

Согласно предложению, пограничный пункт в Койдула (на российской стороне — Куничина гора) будет открыт с 05:00 до 22:00, а таможенное оформление товаров можно будет проводить с 07:00 до 19:00. Это изменение не затронет железнодорожный пункт пропуска в Койдула.

«Предлагается оставить пункт пропуска в Лухамаа открытым с 7:00 до 19:00, но только для автомобилей. Министр финансов Март Вырклаэв обосновал это усилением контроля за подсанкционными товарами и обеспечением безопасности движения», — поделились в Интерфаксе.

В Эстонии действуют три наземных пассажирских перехода, из которых работа самого востребованного в Нарве переведена на дневной режим. Это привело к большим очередям. Пункты пропуска «Койдула» и «Лухамаа» работают в полном объеме.

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#страны
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В США заявили о скором выходе Байдена из президентской гонки
WP: Пелоси заявила о возможности убедить Байдена выйти из президентской гонки
19 июля 2024, 11:33

Фото: РИА Новости/Стрингер

Джо Байдена можно в скором времени убедить выйти из президентской гонки. Такое заявление сделала бывший спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси, слова которой приводит издание Washington Post.
Отмечается, что Пелоси в беседе с рядом демократов в палате представителей заявила, что Байдена можно в скором времени убедить покинуть президентскую гонку на фоне серьёзных сомнений в вероятности его победы на выборах в ноябре.

При этом помощники Пелоси отказались разговаривать с журналистами о её заявлениях, подчеркнул, что в настоящее время СМИ специально «подогревают истерию» по поводу её бесед с Байденом.

Ранее сообщалось, что Пелоси призвала Байдена отказаться от участия в выборах, поскольку он может уничтожить все шансы Демократической партии на победу в палате представителей.

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Главный связист ВС РФ получал миллионы на взятках: в чем генерал Шамарин признал вину и как лишился зарплаты
Генерала Шамарина отстранили от должности и оставили в СИЗО: детали дела
19 июля 2024, 10:57

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Бывший начальник главного управления связи ВС РФ Вадим Шамарин отстранен от должности. Генерал-лейтенант подозревается в получении взяток в размере 36 млн рублей. О том, признал ли вину военачальник и что известно о его уголовном деле расскажет редакция «Радио 1».

Что известно о деле против Шамарина


Следствие заподозрило Шамарина в получении взяток. Согласно информации правоохранителей, генерал получил деньги от генерального директора ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера предприятия Елены Гришиной в размере 36 млн рублей «за увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд Минобороны России и общее покровительство».

В деле Шамарина фигурировали еще четыре человека. Все они дали признательные показания и уже отбывают наказания по статье о мошенничестве.

Главный связист ВС РФ был задержан 22 мая и в тот же день суд вынес решение об отправке подозреваемого в СИЗО.

Шамарин просил суд об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста и обещал, что не будет оказывать давление на свидетелей. Однако суд оставил генерала в изоляторе.

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Арест на машину и лишение зарплаты


Правозащитник генерала рассказал, что в настоящее время Шамарин отстранен от должности, однако не уволен, а выведен за штат. Адвокат также сообщил, что суд арестовал автомобиль генерала, который был куплен в кредит. Зарплатная карта военачальника также заблокирована.

Что известно о продлении ареста Шамарину


Суд продлил Шамарину арест до 21 октября. Свою вину генерал признал лишь частично. Он заявил, что действительно получил 19 млн рублей от представителей завода «Телта», а об остальных 17 млн ему ничего не известно.

«Суд мог бы учесть безупречную биографию генерала, который 34 года отслужил и имеет массу наград за свою безупречную службу», — настаивал в суде правозащитник Шамарина.

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ПВО сбила три ракеты ATACMS над Луганском
РИА Новости: Система ПВО сбила три ракеты ATACMS, атаковавшие Луганск
19 июля 2024, 10:53

Фото: iStock/e-crow

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 3 ракеты ATACMS, атаковавшие Луганск. Об этом пишет РИА Новости.
«Ракеты ATACMS были сбиты нашей системой ПВО, обломки упали за чертой города», — отметил собеседник агентства.

Ранее американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS был совершен преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя.

ATACMS — управляемые ракеты класса «земля — земля» с максимальной дальностью 300 км, которую запускают из установок реактивных систем залпового огня (РСЗО) — HIMARS или M270 MLRS. Ракета летит до цели несколько минут, ее сложнее перехватить, чем другие боеприпасы.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Под Харьковом расчет БПЛА ВСУ подорвался на собственном боеприпасе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Хуситы сообщили о ночном ударе по Тель-Авиву с использованием БПЛА
19 июля 2024, 10:41

Фото: iStock/NiseriN

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) в ночь на пятницу ударило по Тель-Авиву с помощью беспилотника. Об этом сообщил военный представитель движения Яхья Сариа в своём Telegram-канале.
Отмечается, что военная операция, целью которой было нанесение ударов по одному из важнейших объектов в израильском городе, выполнялась с помощью новейшего БПЛА «Яффо». Этот дрон, по словам представителя хуситов, может обходить системы ПВО Израиля.

Сариа подчеркнул, что Тель-Авив перестал быть безопасной зоной, а стал основной целью мятежников. Они продолжат наносить удары по городу в ответ на действия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва от падения беспилотника в Тель-Авиве погиб один человек, семь мирных жителей получили ранения.

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#конфликт
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Такер Карлсон раскрыл неожиданные подробности об интервью с Путиным
Такер Карлсон: Путин боится, что конфликт на Украине может перерасти в ядерный
19 июля 2024, 10:35

Фото: сайт Кремля

Американский журналист Такер Карлсон поделился с изданием Wall Street Journal подробностями своего личного разговора с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся после интервью в начале этого года.
По словам Карлсона, после того как камеры были выключены, он и Путин имели возможность поговорить наедине, вдали от съёмочной группы и телохранителей. В ходе этой беседы Путин выразил обеспокоенность тем, что конфликт на Украине может перерасти в ядерный.

«В личном разговоре Путин сообщил ему о своём разочаровании отсутствием общения с президентом США Джо Байденом с февраля 2022 года. Кроме того, российский лидер заявил, что некоторые члены американской администрации, «имеющие украинские корни», препятствуют мирным усилиям», — подчеркнул Карлсон.

Ранее Карлсон уже заявлял, что хранит у себя дома папку с копиями исторических документов, которую президент России Владимир Путин вручил ему в качестве подарка в ходе их встречи в Кремле. Также интервьюер убеждён, что конфликт на Украине спровоцировали действия США.

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