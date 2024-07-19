Бастрыкин предложил усилить контроль за мигрантами

Фото: сайт Кремля
Глава Следкома Александр Бастрыкин внес в ГД предложение запретить массовую регистрацию мигрантов в «резиновых квартирах». Об этом говорится на официальном сайте СК РФ.
Сообщается, что был предложен ряд мер, которые будут способствовать более четкому контролю за иностранцами.
Помимо этого, следствие предлагает жестче регулировать вопрос лишения гражданства для натурализованных граждан. Бастрыкин предложил добавить факт покушения, приготовления, а также совершения любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления к уже имеющимся основаниям для лишения гражданства РФ.
Ранее председатель ГД Вячеслав Володин заявил, что на рассмотрении Госдумы находятся 25 законопроектов о контроле за миграцией, определении правового положения приезжих и вопросах предоставления гражданства.
До этого председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что миграционная политика в России требует внесения изменений. По его мнению, при решении о выдаче разрешений и патентов и при найме на работу мигрантов необходимо в первую очередь учитывать вопросы национальной безопасности.
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«В их числе введение процедур биометрии, дактилоскопии, геномной регистрации, цифрового учета места работы и жительства для всех въезжающих граждан, запрет массовой регистрации в «резиновых квартирах», — отмечается в сообщении.
Помимо этого, следствие предлагает жестче регулировать вопрос лишения гражданства для натурализованных граждан. Бастрыкин предложил добавить факт покушения, приготовления, а также совершения любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления к уже имеющимся основаниям для лишения гражданства РФ.
Ранее председатель ГД Вячеслав Володин заявил, что на рассмотрении Госдумы находятся 25 законопроектов о контроле за миграцией, определении правового положения приезжих и вопросах предоставления гражданства.
До этого председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что миграционная политика в России требует внесения изменений. По его мнению, при решении о выдаче разрешений и патентов и при найме на работу мигрантов необходимо в первую очередь учитывать вопросы национальной безопасности.
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Дарья Осипова