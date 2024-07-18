В Самаре мигранты разбили голову депутату Госдумы Матвееву

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Депутат Госдумы Михаил Матвеев в своем Telegram-канале сообщил о нападении на него мигрантов в Самаре.
Матвеев поделился, что пострадал от действий мигрантов, которые задирали прохожих. По словам депутата, он заметил троих приезжих, которые избивали людей палкой, после чего попросил водителя остановить машину.
Парламентарий добавил, что пытался разнять драку между мигрантами и местными жителями, однако в результате сам получил травму головы. Матвеев подчеркнул, что одного из мигрантов удалось задержать и показал его на камеру. Сам преступник заявил, что никого не трогал.
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