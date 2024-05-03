Комитет Госдумы поддержал поправки о запрете иноагентам участвовать в выборах

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Согласно поправке в закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ», одобренной Комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству, иноагенты не смогут принимать участие в выборах всех уровней. Об этом сообщает агентство ТАСС.
До внесения изменений не допускались к участию в выборах граждане, которые подали документы с неточностями, опечатками и т.д.
По информации агентства, поддержанные комитетом поправки гласят, что перед предоставлением документов, гражданин, прежде получивший статус иноагента, должен его снять.
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