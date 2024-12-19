В Наро-Фоминске провели рейд против вырубки ёлок

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Рейд, направленный на предотвращение незаконной вырубки ёлок для новогодних праздников, провели на трассе А-108 в Наро-Фоминском городском округе сотрудники Симбуховского участкового лесничества вместе госавтоинспекторами, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
Участники рейда останавливали автомобили и проводили с водителями агитационную работу.
В ходе рейда водителям также раздавали памятки с информацией о местах легальной рубки новогодних деревьев.
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«Давайте не будем омрачать праздничные дни браконьерской вырубкой деревьев. Дома можно установить искусственную ёлку, а любители натуральных елей могут купить их на ёлочных базарах или законных основаниях срубить себе деревце в Ульянинском, Сергиево-Посадском и Дмитровском лесопитомниках», — сказала помощник участкового лесничего Наро-Фоминского филиала Мособллеса Ольга Дюбкина.
В ходе рейда водителям также раздавали памятки с информацией о местах легальной рубки новогодних деревьев.
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Лев Каштанов