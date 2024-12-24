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В Подмосковье за год более 50 тыс. раз предупредили о лесных пожарах

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

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В Подмосковье с начала года вышло свыше 50 тыс. информационных сообщений по противопожарной тематике. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Мы постоянно информируем население об опасности лесных пожаров. Информация распространяется через СМИ и соцсети. Так, с начала 2024 года по этой теме вышло более 50 тыс. информационных сообщений и публикаций. Свыше 2,1 тыс. эксклюзивных сюжетов показали федеральные и региональные телеканалы. На радио прозвучало 4,9 тыс. эфиров», – уточнил председатель ведомства Евгений Агулов.
В подмосковном Комлесхозе добавили, что на бортах общественного транспорта было установлено 100 билбордов и 50 – вдоль вылетных магистралей. В автобусах разместили 500 листовок на противопожарную тематику.



Жители Подмосковья весь год получали адресные рассылки на электронную почту через систему «Добродел». В течение пожароопасного сезона с апреля по ноябрь на въездах в лес установили почти 500 аншлагов и без малого 300 шлагбаумов.

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#безопасность
#подмосковье
#московская область
В Москве актёра Косырева госпитализировали перед спектаклем
24 декабря 2024, 22:38

Фото: iStock/ maxim4e4ek

В Москве актёра Евгения Косырева госпитализировали из Театра Вахтангова перед спектаклем «Утиная охота», который прошёл без его участия, передали РИА Новости в пресс-службе театра.
Накануне телеканал РЕН ТВ проинформировал, что Евгения Косырева госпитализировали в реанимацию из театра.

«Евгений приехал на спектакль «Утиная охота», плохо себя почувствовал, в результате его госпитализировали», — обратила внимание собеседница агентства, не рассказав о причине госпитализации.

В пресс-службе Театра Вахтангова подчеркнули, что постановка состоялась, но без участия актёра. Роль Кушака, которую планировал играть Евгений Косырев, исполнил Аскар Галимов.

Ранее сообщалось, что в Москве 13-летняя девочка попала в больницу после попадания снежком в голову с подозрением на сотрясение мозга. Вечером 21 декабря 13-летняя школьница играла с одноклассниками в снежки, один из которых попал в голову девочки.

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#театр
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На ЦКАД запустили ещё одну многофункциональную зону
24 декабря 2024, 22:24

Фото: пресс-служба Минтранса МО

На ЦКАД в Подольске начала работу ещё одна многофункциональная зона. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«ЦКАД – важная дорога не только для всей Московской агломерации, но и для развития международных транспортных коридоров «Запад – Восток» и «Север – Юг». На днях там открыли участок в обход деревни Малые Вязёмы, а сегодня запустили еще одну МФЗ в Подольске», – говорится в сообщении.
На территории установили современную автозаправочную станцию, здание с торговым залом и кафе. Потоки легковых и грузовых автомобилей разделили, создали инфраструктуру для автобусов и удобную зону для пешеходов. Весной ещё откроют детскую и спортивную площадки.
«Важно, чтобы на трассах не просто появлялись заправки с кофейным аппаратом, но и были продуманы все услуги, которые могут понадобиться в пути разным людям – как водителю фуры, который едет из другого региона тысячи километров, так и семье с детьми, едущей на дачу», – отметили в ведомстве.
Там пообещали, что будут открывать такие многофункциональные зоны и в других местах.

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#безопасность
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В Роскачестве объяснили, как получить компенсацию за травму на льду
24 декабря 2024, 22:21

Фото: iStock/Dima Berlin

Для получения компенсации за травму, полученную из-за гололедицы, нужно, в первую очередь, получить медицинскую справку, в которой будет отражен ущерб здоровью, а также запечатлеть на фото или видео само место происшествия. Об этом рассказали в пресс-службе Роскачества. Претензию, как отмечается, нужно отправлять в управляющую компанию, к частному бизнесу или в местную администрацию — в зависимости от того, кому принадлежит территория.
«После получения необходимых документов обратитесь с претензией к тому, кто отвечает за участок, где произошло падение и была получена травма. Если урегулировать ситуацию таким способом не получается, необходимо обратиться в суд», — поделились эксперты в беседе с RT.
Тем временем в Кемеровской области властям пришлось продлить так называемый режим черного неба, ограничивающий массовые мероприятия на открытом воздухе. Как сообщает «Сiбдепо», к такому решению администрация Новокузнецка пришла из-за серьезного понижения температуры, отсутствием осадков, а также образованием температурной инверсии, что в результате задерживает смог над городом.
«В числе мер по снижения вредного воздействия смога — выезд за город, отказ от проветривания помещений, отказ от прогулок и занятий на свежем воздухе», — отмечает издание.
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#режим
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Ясновидящая раскрыла, почему Козерогов называют самым сложным знаком зодиака
24 декабря 2024, 22:15

Фото: iStock/rawintanpin

Часто Козерогов называют самым сложным знаком зодиака за их равнодушие, собранность и замкнутость, однако большинство представлений о них — миф. Об этом рассказала ясновидящая Кажетта Ахметжанова в беседе с «Вечерней Москвой». По ее словам, те, кто смогут понять Козерогов, увидят за внешней суровостью настоящую глубину и преданность, так как их внешнее хладнокровие — это не отсутствие чувств, а способ защитить себя и близких от лишнего драматизма.
«Многие считают Козерогов холодными и отстраненными, но это лишь миф, вызванный их сдержанностью в проявлении эмоций. На самом деле Козероги умеют сопереживать и глубоко чувствовать, но выражают это через конкретные действия, а не на словах», — отмечает издание.
Вместе с тем эксперт по китайской астрологии Юдола Белимирова рассказала, как встретить год Деревянной Змеи. В разговоре с «Москвой 24» эзотерик отметила, что Новый год нужно встречать максимально активно — так, чтобы он запомнился надолго, так как символ года является представителем огненной стихии, которая связана с яркостью, эмоциями и бурными впечатлениями.
«В Новый год не стоит сидеть дома перед телевизором. Лучше поехать куда-то или пойти в гости, устроить вечеринку с друзьями, отправиться кататься на лыжах, коньках или вовсе попробовать позаниматься чем-то совершенно новым», — поделилась астролог.
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#стилист
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Аферисты убедили московского школьника отдать два сейфа с деньгами и украшениями
24 декабря 2024, 22:07

Фото: iStock/ Liudmila Chernetska

Злоумышленники убедили 16-летнего школьника из Москвы отдать им два сейфа родителей с драгоценностями и деньгами. Из-за действий мошенников семья потеряла миллионы рублей, сообщил Teлеграм-канал «Сапа».
С подростком связался неизвестный, который сказал, что он является представителем Росфинмониторинга. Он предупредил несовершеннолетнего о подозрительной активности на его аккаунте на «Госуслугах». Парень поверил звонившему. Потом ему позвонил «сотрудник ФСБ». Тот поинтересовался, есть ли в доме деньги и, узнав, что родители школьника хранят в сейфах намного больше 50 тысяч рублей, сказал ему «задекларировать» их содержимое.

В результате семья потеряла 4 миллиона рублей, 15 тысяч долларов, а ещё документы на недвижимость, люксовые часы и золотые украшения от брендов BVLGARI, Rolex, Chopard, Tiffany&Co и иных.

Уточнялось, что несовершеннолетний сам вынес сейфы из дома и отдал курьеру мошенников. На данный момент их разыскивают.

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Жителям Мытищ рассказали, чего никогда нельзя делать на железной дороге
24 декабря 2024, 21:58

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Переходить железнодорожные пути можно только в оборудованных для этого местах. Об этом жителей Мытищ предупредили в пресс-службе администрации городского округа.
«Нужно также убедиться в отсутствии приближающегося поезда и дождаться на разрешающего сигнала переездной сигнализации. Для сохранения жизни ни при каких обстоятельствах не подлезайте под пассажирские платформы и подвижной состав; не прыгайте с платформы на пути; не проходите по железнодорожному переезду на запрещающий сигнал светофора; не поднимайтесь на опоры и конструкции контактной сети», – напомнили в администрации.
Там добавили, что, находясь на железнодорожной платформе, нельзя приближаться к её краю. Стоять следует за ограничительной линией.
«Будьте внимательны на объектах железнодорожного транспорта, берегите свою жизнь и предупреждайте об опасности окружающих, особенно детей! Железная дорога – территория, где малейшая ошибка может привести к трагедии», – сказали в пресс-службе.
Соблюдение простых правил поможет избежать несчастных случаев и сохранить жизнь, заключается в сообщении.

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#железная дорога
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В Кашире поздравили с 95-летием труженицу тыла Клавдию Кирееву
24 декабря 2024, 21:40

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Замглавы городского округа Кашира Светлана Зосимова поздравила с юбилеем ветерана труда, труженицу тыла Клавдию Кирееву. Юбиляр получила поздравительные письма и подарки от президента России, губернатора Московской области и главы муниципалитета.
«На долю Клавдии Павловны пришлись тяжёлые годы Великой Отечественной войны. Подростком она копала окопы и работала. После войны переехала с семьёй в Баку, выучилась на электрогазосварщика. Через несколько лет перебравшись в Каширу, женщина пришла работать на местную ГРЭС. За ответственное и добросовестное отношение к делу получила звание «Ветеран труда», – рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

‍‍‍Там добавили, что в 95 лет Клавдия Павловна окружена любовью и заботой большой семьи. У нее четверо детей, шестеро внуков и несколько правнуков.

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#труд
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Омбудсмен Фаевская помогла коломенской семье вернуть нормальные условия жизни
24 декабря 2024, 21:29

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

Подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская помогла семье восстановить права на комфортные и безопасные условия проживания. Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Московской области.
К Фаевской обратилась жительница Коломны и рассказала, что в квартире, где женщина живёт с двумя маленькими детьми, образовалась трещина в фасадной плите. Из-за этого в помещении появилась плесень. По словам заявительницы, решить проблему не помогли ни устранение плесени, ни проведённый ремонт.
«Жить в таких нечеловеческих условиях с маленькими детьми – настоящая трагедия. Важно, чтобы каждому предоставлялись нормальные условия для жизни и воспитания детей. Чтобы оперативно помочь нашей заявительнице, я связалась с администрацией городского округа Коломна и попросила помочь. Утепление фасады было успешно выполнено. Теперь у семьи нормальные условия проживания», – рассказала правозащитница.
Как напомнили в пресс-службе, обратиться к уполномоченному можно, позвонив по телефону 7 (498) 602-32-20, заполнив форму на сайте.

Можно также написать на электронную почту upchmo@mosreg.ru и прикрепить документы, подтверждающие нарушение ваших прав. Ещё один вариант – записаться на портале государственных и муниципальных услуг Московской области на дистанционное консультирование.

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#московская область
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В Подольске 25 декабря откроют стелу «Город трудовой доблести»
24 декабря 2024, 21:15

Фото: пресс-служба Минблаго МО

В Подольске завершили установку стелы «Город трудовой доблести». Торжественное открытие состоится 25 декабря, сообщили в пресс-службе Министерстве благоустройства Подмосковья.
«Мы установили памятную стелу как символ уважения к нашим предкам в честь присвоения Подольску статуса «Город трудовой доблести». Она увековечит память о трудовом подвиге жителей в годы Великой Отечественной войны, которые обеспечивали бесперебойное производство военной и гражданской продукции», – сказал зампред правительства – министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Город трудовой доблести – почётное звание, установленное федеральным законом от 11 сентября 2023 года. Это звание присваивается Указом президента городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Великой Победы, проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

В Московской области почётного звания удостоены три города: Коломна, Ступино, и Подольск. Сегодня стелы установлены в двух первых населённых пунктах.

Как отметили в министерстве, благоустройство проходило по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».

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