В Подмосковье за год более 50 тыс. раз предупредили о лесных пожарах

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
В Подмосковье с начала года вышло свыше 50 тыс. информационных сообщений по противопожарной тематике. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Мы постоянно информируем население об опасности лесных пожаров. Информация распространяется через СМИ и соцсети. Так, с начала 2024 года по этой теме вышло более 50 тыс. информационных сообщений и публикаций. Свыше 2,1 тыс. эксклюзивных сюжетов показали федеральные и региональные телеканалы. На радио прозвучало 4,9 тыс. эфиров», – уточнил председатель ведомства Евгений Агулов.В подмосковном Комлесхозе добавили, что на бортах общественного транспорта было установлено 100 билбордов и 50 – вдоль вылетных магистралей. В автобусах разместили 500 листовок на противопожарную тематику.
Жители Подмосковья весь год получали адресные рассылки на электронную почту через систему «Добродел». В течение пожароопасного сезона с апреля по ноябрь на въездах в лес установили почти 500 аншлагов и без малого 300 шлагбаумов.
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Лора Луганская