Комитет ветеринарии Москвы изъял коз у хозяина в Бутово

17 июля 2025, 15:53

Фото: iStock/Linas Toleikis

В столичном Комитете ветеринарии заявили, что забрали у хозяина знаменитых коз из Бутово.





Напомним, жители Южного Бутово неоднократно жаловались на коз, которые сбегали из дома, заходили на детские площадки и магазины, прыгали по машинам. В декабре прошлого года против фермера подали иск, после того как животные повредили 146 кустов. Суд обязал хозяина скотины Валерия Аникеева оградить территорию и оборудовать помещение для скота.



Аникеев заявил RT, что все требования суда якобы выполнил.





«А они даже не проверили это», — сказал он.

«Я их хоть сегодня заберу, понимаете? Даже не хочу их забирать. Пусть они на природе побудут с удовольствием, как в доме отдыха. Есть подлецы некоторые, которые подвели судью. Понимаете, это ветврач, аферисты — вот, в чем дело-то», — сказал Аникеев.