Комитет ветеринарии Москвы изъял коз у хозяина в Бутово
В столичном Комитете ветеринарии заявили, что забрали у хозяина знаменитых коз из Бутово.
Напомним, жители Южного Бутово неоднократно жаловались на коз, которые сбегали из дома, заходили на детские площадки и магазины, прыгали по машинам. В декабре прошлого года против фермера подали иск, после того как животные повредили 146 кустов. Суд обязал хозяина скотины Валерия Аникеева оградить территорию и оборудовать помещение для скота.
Аникеев заявил RT, что все требования суда якобы выполнил.
«А они даже не проверили это», — сказал он.
Мужчина отметил, что планирует бороться за возвращение коз. Сейчас они находятся в конно-спортивном клубе.
«Газете.Ru» фермер заявил, что может забрать свой скот в любое время, а пока пусть они наслаждаются природой.
«Я их хоть сегодня заберу, понимаете? Даже не хочу их забирать. Пусть они на природе побудут с удовольствием, как в доме отдыха. Есть подлецы некоторые, которые подвели судью. Понимаете, это ветврач, аферисты — вот, в чем дело-то», — сказал Аникеев.
Мужчина отметил, что будет навещать козочек, гулять с ними и пасти на территории клуба.