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В одном из районов Москвы ввели карантин по бешенству

Собянин ввёл карантин по бешенству в Бирюлёво Восточном
Фото: iStock/Osobystist

В столичном районе Бирюлёво Восточное ввели карантин по бешенству. Соответствующий документ, опубликованный на портале mos.ru, подписал мэр Москвы Сергей Собянин.



Ограничения будут действовать до 6 сентября. Это вынужденная мера, связанная с обнаружением заражённого животного в одной из квартир района.

Выяснилось, что хозяева содержали кошку в свободном выгуле на даче в Подмосковье, где она и подцепила заболевание.

Сотрудники эпидемиологической службы обошли другие квартиры в Бирюлёво Восточном и предложили жителям бесплатно привить их домашних питомцев, чтобы избежать их заражения.

Анастасия Чинкова

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