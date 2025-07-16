В одном из районов Москвы ввели карантин по бешенству
Собянин ввёл карантин по бешенству в Бирюлёво Восточном
В столичном районе Бирюлёво Восточное ввели карантин по бешенству. Соответствующий документ, опубликованный на портале mos.ru, подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
Ограничения будут действовать до 6 сентября. Это вынужденная мера, связанная с обнаружением заражённого животного в одной из квартир района.
Выяснилось, что хозяева содержали кошку в свободном выгуле на даче в Подмосковье, где она и подцепила заболевание.
Сотрудники эпидемиологической службы обошли другие квартиры в Бирюлёво Восточном и предложили жителям бесплатно привить их домашних питомцев, чтобы избежать их заражения.
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