Подмосковные ветеринары вылечили от смертельной инфекции йоркширского терьера

10 июля 2025, 17:30

оригинал Фото: iStock / Attila Fodemesi

Специалисты Долгопрудненской участковой ветеринарной лечебницы спасли жизнь йоркширского терьера, которого привезли в тяжёлом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.







«Как рассказал хозяин, несколько дней собака по кличке Манечка отказывалась от еды, у неё наблюдались сильная жажда, слабость и гнойные выделения. При осмотре ветеринары поставили диагноз пиометра. Это опасное воспаление репродуктивного органа, угрожающее жизни животного. Было принято решение незамедлительно провести операцию. Она прошла успешно. Сейчас Манечка интенсивно лечится дома курс и скоро вернётся к привычному образу жизни», – сообщили в пресс-службе.