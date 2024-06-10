Мособлдума собирается ввести новые меры поддержки для соцработников

Фото: пресс-служба Мособлдумы
Мособлдума на ближайшем заседании рассмотрит законопроект о новых мерах поддержки для работников учреждений социального обслуживания Московской области. Речь идёт о выплате на аренду жилья, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
«Предлагается установить ежемесячную выплату в 20 тысяч рублей. Аналогичную меру поддержки мы ранее уже ввели для медиков и педагогов», – пояснил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.При этом семья, где оба супруга работают в учреждениях социального обслуживания будут получать 30 тысяч рублей.
«Это специалисты, которые помогают самым нуждающимся. Значимость их работы сложно переоценить. Сегодня наш регион очень нуждается во врачах, сиделках, медсёстрах, логопедах, младших воспитателях, специалистах по реабилитации», – подчеркнул Брынцалов.Он назвал помощь с жильём очень эффективной мерой поддержки, которая уже успешно себя зарекомендовала. Сейчас такую ежемесячную выплату получают более 11 тысяч медработников.
«Кроме этого, планируется предоставлять единовременные выплаты молодым специалистам: 50 тысяч рублей в первый год работы и 100 тысяч – во второй», – поделился планами спикер Мособлдумы.Как рассказали в пресс-службе, законопроект планируется рассмотреть на заседании, которое пройдёт 13 июня.
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Лора Луганская