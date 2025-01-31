Комлесхоз Подмосковья за год выиграл в судах более тысячи дел

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Свыше 1 тыс. дел выиграл в судах Комитет лесного хозяйства Московской области в 2024 году, большинство дел было связано с земельными спорами, сообщает пресс-служба ведомства.
«В 2024 году Комлесхоз принял участие в рассмотрении более 2 тысяч дел. По 1133 делам суды признали требования Комитета обоснованными и законными. Остальные дела находятся в процессе рассмотрения», — отметил глава областного ведомства Евгений Агулов.Уточняется, что подмосковный Комлесхоз участвует в судах по самозахвату лесных участков, незаконным возведениям ограждений и строений на лесных участках, по задолженностям оплаты по аренде участков, а также по возмещению вреда, нанесённого лесам, и пр. За минувший год в счёт возмещения причинённого лесам ущерба и оплаты арендных долгов суды взыскали с ответчиков в пользу Комлесхоза свыше 100 млн рублей.
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Лев Каштанов