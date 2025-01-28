На уборку мусора в подмосковных лесах выделили около 250 млн рублей

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Почти 250 миллионов рублей выделило правительство Московской области в 2025 году властям округов на уборку мусора в лесах региона, сообщает пресс-служба подмосковного Комитета лесного хозяйства.
«Из бюджета Московской области в наступившем году городским округам на уборку лесов от навалов мусора выделили 249 миллионов 292 тысяч 590 рублей. И наша общая задача –использовать эти средства так, чтобы в лесах было чисто, а жители получали удовольствие от общения с природой», — сказал глава областного Комлесхоза Евгений Агулов.В ведомстве отметили, что в 2024 года в лесах Московской области ликвидировали 1135 навалов мусора, их общий объём составил более 61 тыс. кубометров. Жителям и гостям региона также напомнили, что нарушение правил пребывания в лесах грозит штрафами, кроме того, предусмотрено возмещение вреда, нанесённого природе.
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Лев Каштанов