На уборку мусора в подмосковных лесах выделили около 250 млн рублей

Ароматный пирог с замороженными грибами на слоеном тесте — простой и удобный вариант для любого случая. Готовить его можно круглый год, используя покупное или заранее замороженное домашнее тесто. Такой рецепт выручит, если времени на готовку мало, а гости уже на подходе. Подробности приготовления — в материале «Радио 1».