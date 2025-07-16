Комментатор Александр Шмурнов* погасил долги перед ФНС
Комментатор Александр Шмурнов* полностью погасил все свои долги перед ФНС. Об этом сообщает «Постньюс».
По данным издания, Шмурнов* заплатил 70 тысяч рублей, которые ему начислили из-за долгов. Кроме того, он не предоставил вовремя налоговую декларацию по ИП.
«При этом в прошлом месяце Шмурнов* ликвидировал свой ИП, связанный с "деятельностью в области телевизионного вещания"», — говорится в материале.
Отмечается, что оплатой задолженностей Шмурнов* пытался разморозить заблокированные счета. Однако пока Федеральная налоговая служба счета журналиста не разблокировала.
Напомним, Шмурнов* работал на «НТB-Плюс», «Мaтч ТВ» и «Чeмпионате». В марте текущего года Минюст внес журналиста в реестр иноагентов за критику российской спецоперации на Украине и формирование негативного образа армии России.
* признан в РФ иноагентом