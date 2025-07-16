Комментатор Александр Шмурнов* погасил долги перед ФНС

16 июля 2025, 22:08

Фото: iStock/blinow61

Комментатор Александр Шмурнов* полностью погасил все свои долги перед ФНС. Об этом сообщает «Постньюс».





По данным издания, Шмурнов* заплатил 70 тысяч рублей, которые ему начислили из-за долгов. Кроме того, он не предоставил вовремя налоговую декларацию по ИП.





«При этом в прошлом месяце Шмурнов* ликвидировал свой ИП, связанный с "деятельностью в области телевизионного вещания"», — говорится в материале.