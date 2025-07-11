Налоговая заблокировала счета блогера Лерчек и её бывшего мужа
Налоговая служба заблокировала счета блогера Лерчек и её бывшего мужа. Об этом сообщает издание «Постньюс».
Отмечается, что в начале июля ФНС заморозила счета Валерии Чекалиной из-за непогашенной задолженности в 26 миллионов 746 тысяч рублей.
После это коснулось и её бывшего супруга Артёма, который вовремя не предоставил налоговую декларацию по своему ИП.
В результате, ведомством было принято решение о полной блокировке их счетов.
В настоящее время бывшие супруги, которые развелись в разгар судебных разбирательств находятся под домашним арестом. Чекалиных подозревают в выводе свыше 250 миллионов рублей на иностранные счета.
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