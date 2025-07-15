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Григорий Лепс задолжал налоговой крупную сумму

Певец Григорий Лепс задолжал ФНС 403 тысячи рублей
Григорий Лепс (Телеграм @gvleps_official)

Российский певец Григорий Лепс должен налоговой 403 тысячи рублей за одну из компаний по кейтерингу. Об этом сообщает телеграм-канал «Звездач».



Отмечается, что ООО «Пить», учредителем которой является артист, накопила почти полумиллионный долг перед ФНС. Кроме того, в конце прошлого года звезда эстрады уже попадал из-за нее в список неплательщиков. Тогда задолженность составляла лишь 30 тысяч рублей. За полгода сумма увеличилась более чем в 13 раз.

Ранее стало известно, что бизнес исполнителя хита «Самый лучший день» терпит убытки. Одна из компаний уже находится на грани банкротства с долгами в полтора миллиона рублей.

Лидия Пономарева

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