Григорий Лепс задолжал налоговой крупную сумму
Российский певец Григорий Лепс должен налоговой 403 тысячи рублей за одну из компаний по кейтерингу. Об этом сообщает телеграм-канал «Звездач».
Отмечается, что ООО «Пить», учредителем которой является артист, накопила почти полумиллионный долг перед ФНС. Кроме того, в конце прошлого года звезда эстрады уже попадал из-за нее в список неплательщиков. Тогда задолженность составляла лишь 30 тысяч рублей. За полгода сумма увеличилась более чем в 13 раз.
Ранее стало известно, что бизнес исполнителя хита «Самый лучший день» терпит убытки. Одна из компаний уже находится на грани банкротства с долгами в полтора миллиона рублей.
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