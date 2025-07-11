Анита Цой попала в «долговую яму»

Анита Цой (Фото: Instagram* @anitatsoy)

Певица Анита Цой попала в список должников ФНС, сообщает телеграм-канал «Звездач».



По предоставляемой иформации, сумма задолженности по ИП составляет 264 521 рубль.

Напомним, певица Анита Цой выиграла суд у компании «Агат», занимающейся арендой. Суд встал на сторону девушки, присудив ей 829 тысяч рублей за неисполнение обязательств по договору аренды. Ранее сообщалось о долгах Цой перед налоговой. Также стало известно, что Moneyken имеет задолженность перед ФНС в размере 16 тысяч рублей.

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Виктория Иванченко

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