Анита Цой попала в «долговую яму»
Певица Анита Цой попала в список должников ФНС, сообщает телеграм-канал «Звездач».
По предоставляемой иформации, сумма задолженности по ИП составляет 264 521 рубль.
Напомним, певица Анита Цой выиграла суд у компании «Агат», занимающейся арендой. Суд встал на сторону девушки, присудив ей 829 тысяч рублей за неисполнение обязательств по договору аренды. Ранее сообщалось о долгах Цой перед налоговой. Также стало известно, что Moneyken имеет задолженность перед ФНС в размере 16 тысяч рублей.
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