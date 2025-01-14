«Коммерсант»: Эльману Пашаеву грозит новое обвинение

Фото: istockphoto/Петр Ткаченко
Экс-адвокат Эльман Пашаев может стать фигурантом ещё одного уголовного дела. В материалах расследования нового дела речь может идти о несостоявшейся сделке с беспилотным летательным аппаратом.
Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники. По данным издания, на заседании Московского гарнизонного военного суда судья уведомил Пашаева, что он стал фигурантом ещё одного расследования. сточник сообщил, что бывший адвокат пытался перепродать беспилотник стоимостью полтора миллиона рублей.
Подозреваемый якобы предлагал купить дрон нескольким людям, в том числе занимающимся благотворительной деятельностью. Он даже получил от них деньги, но обязательств своих не исполнил. В результате один из потерпевших, некий господин Захаров, напиисал заявление, в котором обвинил юриста в мошеннических действиях.
Читайте также:
Экс-адвокат Пашаев сравнил условия в камере СИЗО с отличной гостиницей
Появились новые подробности схемы экс-адвоката Пашаева в зоне СВО
Суд отклонил апелляцию Пашаева на арест и оставил его в СИЗО
Александр Бойцов