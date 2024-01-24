Коммунальные системы МО обеспечивают услугами водоснабжения свыше миллиона людей

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ГУП МО «Коммунальные системы Московской области» обеспечивает более миллиона жителей Восточного Подмосковья услугами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Об этом сообщил гендиректор ГУП МО «Коммунальные системы Московской области» Игорь Берняков в беседе с «Радио 1».
Работа организации производится в 6 городских округах: Орехово-Зуево, Павловский-Посад, Электросталь, Богородский, Лосино-Петровский и Шатура.
Стоит отметить, что вода, которая добывается на объектах Восточная система водоснабжения не требует дополнительной очистки, благодаря высококачественной работе испытательной химико-бактериологической лаборатории филиала.
Стоит отметить, что специалисты ГУП МО «КС МО» также принимают активное участие в восстановлении объектов коммунальной инфраструктуры в ДНР.
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«В настоящее время в штате ГУП МО «КС МО» трудятся более 3000 профессионалов своего дела. Только в этом году к нам присоединилось порядка тысячи человек.<…> В эксплуатации предприятия находятся более 1400 км. водопроводных сетей и 292 артезианские скважины, около 40 котельных и магистральный канализационный коллектор, а также 25 городских очистных сооружений», — поделился Игорь Берняков в прямом эфире.
«Наши аварийно-восстановительные бригады и административный персонал принимали участие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в микрорайоне Климовск городского округа Подольск, показав свой профессионализм в сложных условиях. И таких опытных и знающих свою профессию специалистов в нашей организации достаточно. Они с удовольствием делятся опытом и с добром относятся к вновь пришедшим коллегам», — подчеркнул спикер.
Стоит отметить, что специалисты ГУП МО «КС МО» также принимают активное участие в восстановлении объектов коммунальной инфраструктуры в ДНР.
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Мира Полтева