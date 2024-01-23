В Подольске работает круглосуточная единая горячая линия по вопросам ЖКХ

Фото: Галина Добрынина
«На линию можно звонить по вопросам отопления, сантехники, электрики, лифтов, домофонов, холодного и горячего водоснабжения, канализации, газового хозяйства. Также уборки двора, подъезда, вывоза мусора, очистки крыш от наледи, внутридомового освещения», — отметил корреспондент.
Стоит отметить, что все горячей линией принимаются и отрабатываются все 100% поступающих заявок ежедневно, благодаря быстрой координации людей по проблемам.
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