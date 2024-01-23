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В Подольске работает круглосуточная единая горячая линия по вопросам ЖКХ

23 января 2024, 09:35
Фото: Галина Добрынина

Фото: Галина Добрынина

С 22 января в Подольске начала работать круглосуточная Единая горячая линия по вопросам ЖКХ. Об этом сообщил корреспондент.
С 22 января работает в новом формате,в котором соединены коммунальные и жилищные службы.

«На линию можно звонить по вопросам отопления, сантехники, электрики, лифтов, домофонов, холодного и горячего водоснабжения, канализации, газового хозяйства. Также уборки двора, подъезда, вывоза мусора, очистки крыш от наледи, внутридомового освещения», — отметил корреспондент.


Кроме этого, заявки принимаются в двух форматах: можно оставить заявку через телефонный бот или переключиться на оператора и обговорить проблему с ним.

Стоит отметить, что все горячей линией принимаются и отрабатываются все 100% поступающих заявок ежедневно, благодаря быстрой ​координации людей по проблемам.

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Главное юридическое лицо «Яндекса» в России сменило владельца
МКАО сменило Yandex N.Y. и стало владельцем главного юрлица «Яндекса»
23 января 2024, 10:18

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Российское МКАО стало владельцем главного юридического лица Яндекса в России, сменив нидерландский Yandex N.V. Об этом следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Отмечается, что Международная компания акционерное общество теперь имеет долю ООО «Яндекс» в размере 99,999%.

Сведения реестра гласят, что изменения были внесены 22 января.

В пресс-службе «Яндекса» добавили, что компания продолжает готовиться к реструктуризации, которая необходима для оптимизации структуры юридических лиц группы компаний.

В ноябре 2023 года стало известно, что ФАС возбудила дело против «Яндекса» за указание недостоверных сведений о цене услуги в рекламе.

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В Истре получил кадастр клубный дом ЖК «Сказка»
23 января 2024, 10:18

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Малоэтажный клубный дом жилого комплекса «Сказка» в селе Павловская Слобода городского округа Истра поставили на кадастровый учёт, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«Адрес новостройки: село Павловская Слобода, Изумрудная улица, дом 6, корпус 5. Кадастровый номер: 50:08:0050313:1679», — говорится в сообщении.

Получение кадастрового номера позволяет владельцам жилья оформить свои права собственности, зарегистрироваться в новых квартирах, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школу и детский сад.

На территории клубного ЖК «Сказка» запланировано создание собственной социальной инфраструктуры, в том числе строительство детского сада, торговых центров, фитнес-клуба и пр.

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#минжилполитики мо
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В подмосковном ЖК «Новое Видное» построят четыре дома на тысячу квартир
23 января 2024, 09:56

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Ещё жилых дома, в которых будет 948 квартир, построят в жилом комплексе «Новое Видное» Ленинского городского округа, разрешение на строительство выдало министерство жилищной политики Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

«Возвести планируется двухсекционное здание, трёхсекционное Г-образное здание и две башни. В подъездах предусмотрены помещения для хранения колясок. На первых этажах запланировано 31 помещение под магазины, салоны красоты, кафе и рестораны и прочее», — отмечается в сообщении.

Завершить строительство новых корпусов и ввести их в эксплуатацию планируется в четвёртом квартале 2025 года. Застройщиком является группа компаний «Самолёт».

Всего в ЖК должно быть построено более 60 многоквартирных домов разной этажности, а также четыре школы, семь детсадов, физкультурно-оздоровительный комплекс и поликлиника. Полностью жилой комплекс должен быть достроен в 2036 году.

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#строительство
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#минжилполитики мо
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В РФ предложили запретить дискриминацию при найме на работу из-за службы в армии
23 января 2024, 09:53

Фото: iStock/catalis

Российские власти хотят запретить работодателям отказывать в трудоустройстве лицам, служившим в армии или имеющим инвалидность. Об этом сообщает РБК.
Государственно-правовое управление при президенте РФ выступило с инициативой внести соответствующие изменения в Трудовой кодекс. Как сообщается, Минтруд частично приняло предложение.

Ведомство также предложило ввести изменения, благодаря которым правительство сможет определять работников, имеющих право получить броню от призыва в ходе мобилизации.

Руководитель Управления, депутат Андрей Исаев подчеркнул, что данные предложение еще не рассматривались на заседании рабочей группы.

Отметим, что власти предложили дополнить Трудовой кодекс категориями граждан, которым запрещается отказывать в трудоустройстве. К ним хотят отнести бывших военнослужащих, которые отслужили по контракту, мобилизации или на добровольной основе. Если человек не имеет противопоказаний для работы, а также удовлетворяет квалификационные требования, ему запрещается отказывать в работе в течение года после окончания службы.

Второй категорией граждан стали инвалиды. Им также нельзя будет отказывать в трудоустройстве, если у них нет медицинских противопоказаний для выполнения обязанностей.

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#работа
#военные
#россия
#работодатель
#изменения
#инвалиды
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В Подмосковье 23 января ожидается метель
23 января 2024, 09:46

Фото: iStock/Dreef

Снегопад и порывистый ветер ожидаются на территории столичного региона во вторник, 23 января, информация размещена на официальном портале Гидрометцентра.
«Облачно. Снег. Местами метель. Температура воздуха в Московской области составит от -6 до -1 градуса», — говорится в сообщении.
Южный ветер будет дуть с силой 6-11 метров в секунду, но местами порывы будут достигать 17 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет в пределах нормы и составит 749 мм ртутного столба.

Ранее сообщалось, что до полудня 23 января в Москве и Московской области действует предупреждение о «жёлтом» уровне погодной опасности из-за гололедицы.

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«Один из десяти»: Обращавшиеся к проституткам мужчины рассказали о своем разочаровании
Мужчины на Reddit рассказали о разочаровавшем их опыте с проститутками
23 января 2024, 07:25

Фото: istock / Asian

Мужчины, которые пользовались услугами проституток, рассказали о своем разочаровании в разделе AskReddit на форуме Reddit.

Один из читателей рассказал, что обращался к секс-работницам только раз, но это было крайне неудачно, поскольку это оказалось полицейской подставой.

Другой мужчина признался, что заказывал проститутку в подростковом возрасте во время поездки с одноклассниками в Женеву. Он отметил, что это было похоже на пародию. Когда они приступили к делу, девушка вскрикнула: «О, какой большой член!», хотя, по словам рассказчика, он и тогда, и сейчас не был каким-то выдающимся. Затем она начала издавать звуки порнозвезды, после чего парень растерял весь настрой.

«Хотя она была красотка. Опыт на один балл из десяти, не буду повторять», — заявил он.
Еще один пользователь рассказал, как его друг однажды предложил бездомной женщине деньги за интим. Когда она согласилась, а парень спустил штаны, женщина украла у него кошелек и сбежала.

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Восемь жителей Алма-Аты пострадали при землетрясении, прыгая из окон
Восемь жителей Алма-Аты при землетрясении выпрыгнули из окон и получили ранения
23 января 2024, 06:41

Фото: iStock/SteveCollender

В результате землетрясения, произошедшего в Алма-Ате в ночь с понедельника на вторник, восемь человек получили травмы, сообщает местное управление здравоохранения города.
Сейсмические толчки магнитудой 6,7 ощущались жителями бывшей столицы Казахстана с интенсивностью 5 баллов, вызывая панику и вынуждая людей выбегать на улицы.

Пострадавшие были доставлены в стационары города. Трое из них получили травмы, выпрыгивая со второго и третьего этажей жилых домов. После обследования двое пострадавших были направлены на амбулаторное лечение, а состояние третьего оценивается как тяжелое, и он был госпитализирован в больницу.

Еще пять человек получили травмы, выбегая из дома, но после медицинской помощи им было предложено амбулаторное лечение.

В связи с землетрясением, занятия в школах и колледжах Алма-Аты были отменены, но детские сады продолжат работать в штатном режиме.

Также сообщается о еще одном землетрясении, которое жители Алма-Аты почувствовали ранним утром во вторник. Сейсмологические данные указывают на подземные толчки магнитудой 5,8 с эпицентром на границе Киргизии и Китая.

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В России завершается испытание антидроновых ракет
В России завершается испытание антидроновых ракет, которые поставят в зону СВО
23 января 2024, 05:54

Фото: istockphoto/vadimrysev

Испытания антидроновых ракет в России близки к завершению. В ближайшее время они будут введены на вооружение зенитных ракетных комплексов (ЗРК) в зоне проведения спецоперации на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
По его словам, оборонно-промышленные предприятия в сотрудничестве с военными завершают испытания мини-ракет, предназначенных для противодействия дронам. Эти ракеты ориентированы, в первую очередь, на уничтожение небольших беспилотников (БПЛА), квадрокоптеров и FPV-дронов, активно используемых на линии фронта для разведки и ударов.

Источник уточнил, что эти антидроновые мини-ракеты будут внедрены в модернизированные зенитные ракетные комплексы «Панцирь-СМ», которые начали поступать в зону проведения специальной военной операции с прошлого года.

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Белоруссию уведомили о дефолте
РБК: владельцы евробондов Белоруссии направили Минску уведомление о дефолте
23 января 2024, 05:13

Фото: iStock/Aliaksandr Bukatsich

Группа российских инвесторов отправила уведомление о дефолте по выпускам евробондов Беларуссии различных сроков погашения, таких как Belarus 2023, Belarus 2026, Belarus 2027, Belarus 2030 и Belarus 2031, сообщает РБК, ссылаясь на соответствующий документ.
Согласно информации издания, группа инвесторов, владеющих облигациями на сумму 178 миллионов долларов, выразила недовольство тем, что прямые выплаты по ним были приостановлены в 2022 году и восстановлены только для тех, кто приобрел ценные бумаги до 6 сентября 2022 года.

Отмечается, что дефолт по указанным евробондам является следствием невыполнения обязательств Советом министров и Национальным банком Беларуси по их погашению и/или выплате процентных купонов. Держатели ценных бумаг считают, что новый механизм выплат рассматривается как «дискриминационный» в отношении части инвесторов.

Инвесторы призывали правительство и Национальный банк Беларуси рассчитаться по всем обязательствам для восстановления доверия. В противном случае они сохраняют за собой право обратиться в Лондонский международный третейский суд с соответствующим иском.

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