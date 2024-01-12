Стоимость ремонта системы отопления Звёздного городка оценили в 550 млн рублей

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На ремонт котельной и теплосетей в Звёздном городке потребуется около 550 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации этого закрытого административно-территориального образования.
«Ремонт трубопроводов и тепловых сетей оценивается в сумму свыше 230 млн рублей, ремонт канализации и водоснабжения – более чем в 35 млн рублей. Муниципалитет рассчитывает провести работы в 2024-2025 годах. Ремонт котельной планируется провести в трёхлетней перспективе», – говорится в сообщении.Отмечается, что сейчас ожидается субсидия из областного бюджета, готовится организация тендера. В пресс-службе заверили, что котельная Центра подготовки космонавтов не изношена, но нуждается в модернизации.
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