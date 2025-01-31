Коммунальные службы Московской области приступили к уборке территорий

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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В регион пришла аномально тёплая погода для января: в ближайшие дни температура может подняться до +5 градусов. Снег во дворах почти растаял, что говорит о необходимости убрать оставшийся мусор. Городские коммунальные службы начали выполнять работы по уборке придомовых территорий от мусора, расчистке внутриквартальных проездов от снега и очистке газонов и детских площадок от загрязнений, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«За неделю наш инспекторский состав совместно с управляющими организациями и МБУ обошел порядка 3 000 точек в более чем 50 городских округах Подмосковья. Ответственные службы все выявленные недочеты взяли в работу, 92% из них было устранено менее чем за сутки», — сообщил заместитель председателя Правительства Московской области - министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Каждый день около 100 инспекторов Министерства проводят осмотры территорий.
Наибольшее количество недостатков в содержании территорий было обнаружено в Наро-Фоминске, Одинцово, Орехово-Зуево, Балашихе и Егорьевске.
Наибольшее количество недостатков в содержании территорий было обнаружено в Наро-Фоминске, Одинцово, Орехово-Зуево, Балашихе и Егорьевске.
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Дайана Хусинова