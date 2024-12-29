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В Анапе зафиксировали новый выброс мазута на берег. Об этом информирует Telegram-канал оперштаба Краснодарского края.
Уточняется, что на месте инцидента работают 50 специалистов. По данным оперштаба, в течение дня планируется собрать нефтепродукты с прибрежной полосы и очистить всю территорию.
Напомним, на Черноморском побережье продолжается уборка мазута, который вылился в море после крушения двух танкеров в Керченском проливе в воскресенье, 15 декабря. Оба танкера перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута, и, по предварительным данным, в воды моря попало около 3,7 тысячи тонн опасных веществ.
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Екатерина Коршунова