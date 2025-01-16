С остановок и столбов на дорогах Подмосковья убрали незаконную рекламу и граффити

Граффити и незаконную рекламу убрали с объектов дорожной инфраструктуры специалисты Мосавтодора на 13 региональных трассах в восьми округах Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного Минтранса.
«В частности, несанкционированные рекламные объявления убрали с дорожных знаков на 2-й улице Кирова и с фонарных столбов на Кооперативной улице в Жуковском. Были также очищены дорожные знаки в красногорском посёлке городского типа Отрадное и остановки на Малой Московской улице городе Старая Купавна Богородского округа», — говорится в сообщении.Граффити дорожники убрали с остановок на улицах Полевая и Московская во Фрязине, на Колхозной улице в Лыткарине, на улице А. И. Калинина в селе Липицы городского округа Серпухова, на улице Гагарина в Орехово-Зуеве и на Лихачёвском шоссе и проспекте Пацаева в Долгопрудном.
Кроме того, в Долгопрудном также убрали незаконную рекламу с остановок и дорожных знаков на Лихачёвском проспекте, Лихачёвском шоссе и Московской улице.
Читайте также:
В Подмосковье за год отремонтировали 100 км федеральных трасс
Расписание электричек Ленинградского направления изменится 27-30 января
В Подмосковье за год выявили более 5 тыс. случаев порчи автобусных остановок
Лев Каштанов