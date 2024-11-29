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Коммунальным службам Подмосковья передали 14 ломовозов

Видео: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

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Партию из 14 ломовозов передало муниципальным коммунальным службам Московской области подмосковное министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, сообщает пресс-служба ведомства.


«Новую спецтехнику, предназначенную для использования при уборке и вывозу отходов, распределили с учётом потребностей территорий. Машины отправились в следующие округа: Сергиево-Посадский, Пушкинский, Павлово-Посадский, Можайский, Лобню, Коломну, Каширу, Дмитровский, Балашиху, Химки, Ступино, Пушкинский, Наро-Фоминский и Клин», — говорится в сообщении.
Отмечается, что помимо ломовозов, в текущем году областное министерство закупило около двух тысяч единиц специальной техники и средств малой механизации, включая мини-погрузчики, самосвалы, экскаваторы-погрузчики и пр.

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#техника
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#подмосковье
В Подмосковье прошла конференция «Терапевтическая патология военного времени»
29 ноября 2024, 16:30

Фото: Радио 1

29 ноября в Центре высоких медицинских технологий имени А.А. Вишневского состоялась научно-практическая конференция, посвящённая теме «Терапевтическая патология военного времени».
В рамках мероприятия начальник госпиталя генерал-майор Александр Есипов рассказал, что около 80% медиков, работающих в Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий им. А.А. Вишневского, имеют опыт оказания медицинской помощи в зоне проведения специальной военной операции.

Он отметил, что в настоящее время активно развивается техническая и научная военная медицина.

«Само название центра предполагает, соответственно, научную работу, анализ ситуации, проведение научных исследований. И самое главное, реализация этих исследовательских практик. У нас нет разрыва между наукой и внедрением ее в практику», — сказал Есипов.
На конференции присутствовали руководители и специалисты военных и гражданских медицинских учреждений.

Мероприятие было посвящено советскому и российскому военному врачу Фёдору Ивановичу Комарову. В период с 1977 по 1989 год он успешно возглавлял медицинскую службу Вооружённых Сил СССР. Благодаря его руководству медицинская служба оказывала помощь во время боевых действий в Афганистане.

Также он лично организовывал предоставление медицинской поддержки пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и в районах землетрясений в Армении.

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#конференция
#госпиталь
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Красногорские автоинспекторы организовали необычную акцию в День шоколадки
29 ноября 2024, 16:20

Фото: телеграм-канал ГАИ МО

Сотрудники Госавтоинспекции Красногорска в День шоколадки организовали необычную профилактическую акцию. Об этом сообщается в телеграм-канале подмосковной ГАИ.
«Автоинспекторы напомнили пешеходам правила перехода проезжей части и использования световозвращающих элементов. Чтобы привлечь внимание юных пешеходов, полицейские вручали им сладкие поларки – шоколадки, на которых размещён QR-код со ссылкой на информационную ленту Госавтоинспекции Московской области», – говорится в сообщении.
Горожане отмечали оригинальность мероприятия и благодарили автоинспекторов за позитивный настрой в преддверии выходных.

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#подмосковье
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В Пушкинском округе провели рейд по ж/д безопасности
29 ноября 2024, 16:11

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Рейд по профилактике нарушений правил безопасности на железной дороге провели на станции Зеленоградская в Пушкинском городском округе, в ходе мероприятия пассажирам напомнили об основных способах обезопасить себя от несчастных случаев на объектах ж/д инфраструктуры, сообщает пресс-служба администрации Пушкинского городского округа.
«Железнодорожная станция — это зона повышенной опасности, где важно строго соблюдать правила. Основное внимание в беседах с жителями участники рейда уделили переходу путей только в установленных местах, а также недопустимости нахождения на путях в наушниках или с другими отвлекающими внимание предметами», — сказали организаторы мероприятия.
Пассажирам также раздавали брошюры с информацией о принципах безопасности.

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#пушкинский округ
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В Подмосковье по программе соцгазификации подключили к газу 20-тысячный дом
29 ноября 2024, 16:10

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Мособлгаз догазифицировал в 2024 году по Президентской программе социальной газификации 20 тыс. домовладений. Для этого построено более 320 км газораспределительных сетей, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.
В Подмосковье продолжается реализация программы, по которой специалисты бесплатно проводят газ до границ участков жителей в уже газифицированных населённых пунктах.

Юбилейный 20-тысячный дом, куда пришёл газ, находится в деревне Дьяконово Одинцовского городского округа. Населённый пункт ранее газифицировали по губернаторской программе «Развитие газификации в Московской области до 2035 года».
«Мы в этом доме живём постоянно уже два года. Сначала отапливали электричеством, потом установили газгольдер, но это очень дорого. И вот долгожданный день настал. В сентябре подключили к газу нашу деревню, а теперь – и наш дом», – поделилась хозяйка дома Татьяна Алексеевна.
До конца года планируется газифицировать ещё 2 тыс. домов. Таким образом, по итогам года 22 тыс. домовладений получат голубое топливо.
«Изначально планировалось догазифицировать порядка 122 тыс. домовладений, но сегодня мы понимаем, что план будет перевыполнен. Сейчас создана техническая возможность для подключения уже свыше 148 тыс. домов. Для нас крайне важно, чтобы газ пришёл в дома как можно большего числа жителей Подмосковья, так как это самый экологичный, экономичный и удобный энергоноситель», – сказал министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.
Он назвал приоритетной задачей для правительства региона реализацию программы социальной газификации. Ежегодно власти Подмосковья стараются наращивать темпы её выполнения.

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#подмосковье
#московская область
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В Кашире провели конкурс детских проектов «Тема семьи в пословицах и поговорках»
29 ноября 2024, 15:41

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Конкурс детских проектов, посвящённых теме семьи в пословицах и поговорках, провели в Учебно-методическом центре городского округа Кашира, в нём приняли участие ученики четвёртых классов из восьми каширских школ, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Всего на конкурс было представлено десять проектов, созданных в разных форматах: классический проект, социологический опрос, интервью с близкими людьми. Ребята не только рассказали о самом проекте, но и представили буклеты, рисунки и альбомы», — говорится в сообщении.
Конкурс проводился в рамках четвёртого этапа квеста «#РroСемью». Победу одержали Алиса Нарышкина из школы №9 и Александр Воскресенский из школы №7, а призёрами стали Василиса Иванова из школы-интерната и Анна Зуенко из школы №10.


Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

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#школьники
#семья
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Введение во храм Пресвятой Богородицы 2024: дата, икона, тропарь и история праздника
29 ноября 2024, 15:38

Фото: istockphoto / Aleksandr Golubev

4 декабря (21 ноября по старому стилю) празднуется Введение во храм Пресвятой Богородицы. В этот день православные верующие вспоминают, как Иоаким и Анна, исполнив обет, привели свою дочь Марию в Иерусалимский храм, чтобы посвятить её Богу. «Радио 1» расскажет историю праздника и в чём его суть.

Когда отмечается История Введения во храм Пресвятой Богородицы


4 декабря отмечается праздник введения во храм Пресвятой Богородицы. Он основан на церковном предании и напоминает о том, как святые Иоаким и Анна привели трёхлетнюю Марию в Иерусалимский храм.

История праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы


Это событие впервые упоминается в апокрифических текстах, таких как греческое Протоевангелие Иакова (II век) и латинское Евангелие псевдо-Матфея (IX век).

Иоаким и Анна, будущие родители Пресвятой Богородицы, долгое время молились о даровании им ребёнка. Они дали обет Богу: если у них родится ребёнок, то они посвятят его на служение Богу. Их молитвы были услышаны. После того как супруги прожили вместе около пятидесяти лет, у них родилась дочь, которую они назвали Марией.

Когда девочке исполнилось три года, её родители собрались исполнить своё обещание. Они нарядили Марию в лучшие одежды, пригласили родственников, а затем, распевая священные песни и держа зажжённые свечи, отправились из Назарета в Иерусалим. Через три дня пути они прибыли к храму, где их встретил первосвященник Захария (по преданию, отец Иоанна Крестителя) и другие священники.

Мария, несмотря на свой юный возраст, с лёгкостью преодолела 15 ступеней, ведущих к храму — количество ступеней соответствовало числу псалмов, которые священники пели при входе. Затем Захария по божественному указанию отвёл Пресвятую Деву в Святая Святых — святилище храма, в которое вход был открыт только для первосвященника, и то только раз в год. Захария действовал по указанию ангела, который открыл ему тайну будущего Марии.

До 14 лет Пресвятая Дева Мария жила в храме: молилась, изучала Священное Писание, обучалась рукоделию.

Однако по достижении этого возраста ей предстояло покинуть храм и выйти замуж. Но Мария отказывалась от брака. Она говорила, что посвящена Богу с самого рождения и её жизнь принадлежит только Господу.

Озадаченные священники не понимали что им делать: они не могли оставить Марию в храме, поскольку это противоречило правилам. В то же время они не могли заставить её выйти замуж против её воли.

В поисках решения они обратились с молитвой к Богу, прося его указать им выход из этой ситуации. Тогда ангел явился первосвященнику Захарии и дал указание: собрать всех неженатых мужчин «колена Иудова из дома Давидова» чтобы Господь мог выбрать среди них того, кто станет защитником Девы Марии. Для этого им нужно было принести свои посохи, которые Захария поместил в Святая Святых. Через некоторое время он заметил, что посох вдовца Иосифа зацвёл, а на нём сидела голубка. Таким образом, Мария и Иосиф обручились и вернулись из Иерусалима в Назарет.

Фото: istockphoto / Sergei Dolgov

Суть праздника


В этот праздничный день детей приводят на первую исповедь. В православной традиции они начинаются исповедоваться с семи лет. Во время проповедей священники подчёркивают важность приобщения детей к вере.

Кроме того, Введение знаменует начало подготовки к одному из самых важных христианских праздников — Рождеству Христову.

В народе после праздничной службы было принято дарить подарки крестникам и угощать их сладостями. Кроме того, этот праздник ассоциируется с началом зимы в народных традициях. Например, существует поговорка «Введенье пришло — зиму привело». В этот день крестьяне заменяли телеги санями.

Икона Введения во храм Пресвятой Богородицы


Центральным элементом композиции иконы является образ Марии, которая изображена значительно меньших размеров, чем остальные фигуры, но при этом на ней надет мафорий — традиционный наряд замужних женщин.

Рядом с Марией находятся её родители, которые привели её в храм. За ними может быть изображена процессия дев, сопровождавших Марию во время её путешествия из Назарета в Иерусалим.

В храме, который изображён в виде кивория, Деву Марию встречает священник Захария.

Иногда на иконах также изображается лестница, по которой трёхлетняя Мария поднимается во Святая святых. Кроме того, может присутствовать образ Марии, которую кормит ангел в храме.

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Тропарь праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы


Днесь благоволения Божия предображение, и человеков спасения проповедание: в храме Божии ясно Дева является и Христа всем предвозвещает. Той и мы велегласно возопиим: Радуйся, смотрения Зиждителева исполнение.

Приметы праздника 4 декабря


  • В этот день запрещается копать землю, так как она отдыхает. В противном случае урожая не будет;
  • если в доме первый гость — мужчина, то это к удачному году, а если женщина — жди беды;
  • сильные морозы на Введение предвещали жаркое и засушливое лето. Если снег в этот день не таял, это считалось хорошим знаком, обещающим обильный урожай осенью.

Традиции праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы


В храмах начинается подготовка к Рождеству, проходят праздничные богослужения.

На Введение катаются на санях, так как уже наступают морозы и выпадает достаточно много снега. После утренней литургии открываются первые постные ярмарки, где продают осенние дары и зимние запасы, а также сани и конные упряжки.

Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы почитается женщинами, потому что считается, что в этот день особая сила покровительствует им в семейных делах, работе и воспитании детей. Девушки перед сном просят Богородицу показать им во сне их будущий дом.

Также есть поверье, что на Введение Господь отпускает на землю праведные души, и мёртвые могут ненадолго вернуться к живым.

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В Жуковском представлены новые замглавы округа и директор городского парка
29 ноября 2024, 15:38

Фото: Ю. Лотарев / пресс-служба администрации г. о. Жуковский

Юрий Лотарев стал заместителем главы городского округа Жуковский. Он будет курировать вопросы градостроительства, сообщили в пресс-службе муниципалитета.
«Лотарев – уроженец Подмосковья. В 1991 окончил Московский архитектурный институт по специальности «архитектура». В 2008-2009 годах занимал должность начальника Управления градостроительства администрации Жуковского. Работал в администрации Раменского района, где прошёл путь от главного архитектора до начальника управления градостроительной деятельности и рекламы. Женат, имеет троих детей», – рассказали в пресс-службе.

Фото: С. Дёмин / пресс-служба администрации г. о. Жуковский

Новым директором жуковского парка назначен Сергей Дёмин.
«Дёмин родился в Люберцах. Окончил Московской университет потребительской кооперации и факультет «Государственное право и муниципальное управление» Российской академии государственной службы при президенте. Трудовую деятельность начал в 1997 году в Раменском Райпотребсоюзе. В 2007 году был избран депутатом Мособлдумы», – отметили в администрации.
В региональном парламенте Дёмин работал в комитете по промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и информатизации. Отвечал за строительство и связь. Женат, воспитывает четверых детей.

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#подмосковье
#московская область
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Расписание на Белорусском и Савёловском направлениях изменится до 14 декабря
29 ноября 2024, 15:28

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения пригородных электричек, курсирующих на Савёловском и Белорусском направлениях, включая МЦД-1, изменится с 30 ноября до 14 декабря в связи со строительством станций Тестовская и Петровско-Разумовская, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
«В дни проведения работ в вечернее и ночное время между поездами будут увеличены интервалы, у некоторых составов изменятся станции отправления и прибытия, уменьшится число остановок на маршруте», — говорится в сообщении.
Пассажиров просят с пониманием отнестись к ременным неудобствам. Уточнить актуальное расписание электричек можно на официальном сайте Центральной пригородной пассажирской компании или через мобильное приложение ЦППК.

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#электрички
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Мобильные лаборатории провели в Подмосковье 24 выезда для проверки воздуха
29 ноября 2024, 15:08

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

24 выезда для проверки качества воздуха совершили с начала этой недели мобильные лаборатории Мособлэкомониторинг, образцы были взяты на территории 16 городских округов Московской области, ни в одном их них не было выявлено нарушения нормативов, сообщает пресс-служба регионального министерства экологии и природопользования.
«Отбор проб атмосферного воздуха провели в 54 точках, в том числе рядом с объектами негативного воздействия: коммунальными и промышленными предприятиями, а также площадками обращения с отходами. Во всех округах, где проводились измерения, концентрации вредных веществ не превысили допустимые значения», — говорится в сообщении.
Качество воздуха проверили в округах: Мытищи, Ступино, Чехов, Красногорск, Химки, Богородский, Лобня, Щёлково, Балашиха, Долгопрудный, Егорьевск, Дмитровский, Серпухов Наро-Фоминский, Одинцовский и Солнечногорск.

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#подмосковье
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