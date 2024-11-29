Коммунальным службам Подмосковья передали 14 ломовозов

Видео: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
Партию из 14 ломовозов передало муниципальным коммунальным службам Московской области подмосковное министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, сообщает пресс-служба ведомства.
«Новую спецтехнику, предназначенную для использования при уборке и вывозу отходов, распределили с учётом потребностей территорий. Машины отправились в следующие округа: Сергиево-Посадский, Пушкинский, Павлово-Посадский, Можайский, Лобню, Коломну, Каширу, Дмитровский, Балашиху, Химки, Ступино, Пушкинский, Наро-Фоминский и Клин», — говорится в сообщении.Отмечается, что помимо ломовозов, в текущем году областное министерство закупило около двух тысяч единиц специальной техники и средств малой механизации, включая мини-погрузчики, самосвалы, экскаваторы-погрузчики и пр.
Читайте также:
В Подмосковье обработали противогололедными материалами около 10 тыс. дворов
Подмосковные КПО отправили на дальнейшую переработку более 71 тыс. тонн стекла
Участники подмосковной акции «Сдай шины на Мегабак» собрали 600 тонн старых покрышек
Лев Каштанов