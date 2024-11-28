Подмосковные КПО отправили на дальнейшую переработку более 71 тыс. тонн стекла

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
«Всего с начала года в Московской области отправили на переработку 71 424 тонны стекла. Больше всего этого вида вторсырья было отправлено из комплекса по переработке отходов «Восток» — 33 тысячи 814 тонн. Второе место по этому показателю занимает КПО «Нева», откуда отправили 8 тысяч 269 тонн стекла, а замыкает тройку лидеров КПО «Север» — 7 тысяч 828 тонн», — говорится в сообщении.В министерстве отменили, что на первом этапе переработки стеклянные отходы очищают и сортируют по цвету, а затем дробят на мелкие осколки, которые потом используют для изготовления новых изделий.
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