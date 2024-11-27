Участники подмосковной акции «Сдай шины на Мегабак» собрали 600 тонн старых покрышек

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
В Подмосковье завершилась акция «Сдай шины на Мегабак». Всего собрано более 600 тонн старых покрышек, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Мы завершили акцию по сбору шин. Сотрудники ведомства вместе с заводами подвели промежуточные итоги. В этот раз суммарный объём покрышек превышает 600 тонн. Жители осознанно несут старые покрышки на специальные площадки, а не создают навалы на контейнерных площадках. Все они не только вносят свой вклад в защиту окружающей среды, но и находят в этом творческое начало», – сказал зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.Экспертная комиссия по итогам акции отобрала 10 самых креативных фотографий. Призовые места займут шесть из них. Какие именно, станет известно по итогам голосования. Задача участников – выбрать лучшего участника и проголосовать за его фото под постом.
Голосование проходит в официальных сообществах Министерства по ссылке 1 и ссылке 2. Оно завершится 8 декабря в полдень.
Всех финалистов ждёт торжественное награждение, а победителей – денежный приз.
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