В Подмосковье обработали противогололедными материалами около 10 тыс. дворов

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзоруМО
«Один из важнейших блоков работы зимой — недопущение образования наледи, чтобы обеспечить комфортное передвижение жителей. В этом году Подмосковье закупило более 70 тыс. тонн технической соли. Она эффективна, не оставляет грязных следов и легко растворяется со снегом. За качеством обработки территорий следят инспекторы», — отметил зампред областного правительства — глава министерства Владислав Мурашов.Для противогололедной обработки дворов используется специализированная техника: трактор-пескоразбрасыватель с прицепом, а также трактор с навесным пескоразбрасывателем. Современное оборудование, которым оснащена эта техника, обеспечивает равномерное распределение реагентов.
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