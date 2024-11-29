Сотрудникам градообразующего предприятия Дубны повысят зарплату

Вот уже долгие годы елка остается главным символом Нового года и Рождества, являясь центром притяжения и ключевым украшением в доме. Однако какой стоит отдать предпочтение — живой или искусственной? И какими еще способами можно украсить квартиру к новогодним праздникам?