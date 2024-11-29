Сотрудникам градообразующего предприятия Дубны повысят зарплату

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Оклад и надбавки за учёную степень повысят в 2025 году сотрудникам градообразующего предприятия Дубны — Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ), эта мера призвана повысить мотивацию работников, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В частности, с 1 января 2025 году в ОИЯИ будет увеличена доплата за учёную степень: для кандидатов наук с положенных сейчас 10 до 20 тысяч рублей, для докторов наук — с 25 до 40 тысяч рублей. А с 1 марта на 4% будет проиндексирована окладная часть зарплаты работников бюджетных подразделений института», — говорится в сообщении.Кроме того, с 1 апреля 2025 года окладную часть зарплаты увеличат на 10 тысяч рублей.
В результате этих мер средняя месячная зарплата в институте увеличится на 18-20%.
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