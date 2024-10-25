На маршруты в Реутове выведут дополнительные автобусы

Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов
В Реутове на маршруты добавят дополнительные автобусы. Об этом сообщил глава городского округа Филипп Науменко по итогам совещания на тему работы общественного транспорта.
В городе нет муниципальных маршрутов, поэтому к разговору пригласили руководителей структурных подразделений Мострансавто и Минтранса Московской области.
По итогам совещания перевозчику поручили ускорить ремонт подвижного состава, обеспечить нормативное количество транспорта на маршруте, актуализировать графики движения и тарифы. Эта информация должна быть размещена в салонах транспортных средств.
Кроме того, необходимо провести дополнительный инструктаж водителей.
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«Через Реутов проходит 11 маршрутов, которые с сентября обслуживают филиалы Мострансавто МАП-1 и МАП-11. Они ежедневно должны ставить на линии 89 автобусов. Однако фактически каждый четвёртый автобус сходит с маршрута из-за той или иной неисправности», – пояснили в пресс-службе администрации муниципалитета.
По итогам совещания перевозчику поручили ускорить ремонт подвижного состава, обеспечить нормативное количество транспорта на маршруте, актуализировать графики движения и тарифы. Эта информация должна быть размещена в салонах транспортных средств.
Кроме того, необходимо провести дополнительный инструктаж водителей.
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Лора Луганская