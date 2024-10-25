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На маршруты в Реутове выведут дополнительные автобусы

25 октября 2024, 15:15
Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов

Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов

В Реутове на маршруты добавят дополнительные автобусы. Об этом сообщил глава городского округа Филипп Науменко по итогам совещания на тему работы общественного транспорта.
В городе нет муниципальных маршрутов, поэтому к разговору пригласили руководителей структурных подразделений Мострансавто и Минтранса Московской области.
«Через Реутов проходит 11 маршрутов, которые с сентября обслуживают филиалы Мострансавто МАП-1 и МАП-11. Они ежедневно должны ставить на линии 89 автобусов. Однако фактически каждый четвёртый автобус сходит с маршрута из-за той или иной неисправности», – пояснили в пресс-службе администрации муниципалитета.


По итогам совещания перевозчику поручили ускорить ремонт подвижного состава, обеспечить нормативное количество транспорта на маршруте, актуализировать графики движения и тарифы. Эта информация должна быть размещена в салонах транспортных средств.

Кроме того, необходимо провести дополнительный инструктаж водителей.

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#филипп науменко
#автобусы
#маршруты
#мострансавто
#подмосковье
#московская область
Депутат Нилов предложил разрешить авто инвалидов ездить по выделенным полосам
25 октября 2024, 15:38

Фото: iStock/HJBC

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов призвал разрешить автомобилям инвалидов ездить по выделенным полосам.
Он пояснил, что сегодня в законе перечислены категории транспортных средств, которым разрешено движение и остановка по полосе для маршрутных транспортных средств, однако в этом перечне отсутствует транспорт для инвалидов.

«С учётом того, что выделенные полосы позволяют пассажирам сократить время в пути, избегая дорожных заторов и пробок, представляется целесообразным и справедливым распространить подобный льготный режим передвижения и на граждан с инвалидностью», — приводит RT комментарий депутата.

Тем временем в Кемерове замначальника городской госавтоинспекции Сергей Белов встретился со специалистами автотранспортного предприятия по перевозке пассажиров, где были и водители. Как передаёт «Сiбдепо», Белов напомнил о важности соблюдения ПДД и организованных перевозок групп детей, а также соблюдения режима труда и отдыха шофёров.

Ранее сообщалось, что четырёх человек, переходивших железнодорожные пути в неположенном месте, оштрафовали в ходе специального рейда, который проводился на станции Люберцы-2 в Московской области.

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#выделенные полосы
#водители
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#инвалиды
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Стало известно о продаже первых билетов на путешествие в космос
SCMP: компания Deep Blue Aerospace продала первые билеты на путешествие в космос
25 октября 2024, 15:35

Фото: iStock/digitalmazdoor digitalmazdoor

Частная компания Deep Blue Aerospace объявила о продаже первых двух билетов на космическое путешествие, запланированное на 2027 год. Билеты были выставлены на продажу во время прямой трансляции в интернет-магазине Taobao и были распроданы всего за четыре минуты. Каждый билет обошелся покупателям в 1,5 миллиона юаней (примерно 210 тысяч долларов США). Об этом информирует гонконгское издание South China Morning Post.
Сообщается, что путешествие продлится около 12 минут, из которых пассажиры смогут наслаждаться невесомостью в течение пяти минут, пересекши линию Кармен, находящуюся на высоте 100 километров над уровнем моря. Ракета будет запущена с космодрома и приземлится обратно на него после полета.

Глава компании Хо Лян отметил, что в процессе подготовки к запуску планируется провести десятки испытательных полетов в течение следующих двух лет для обеспечения безопасности и надежности космических путешествий. Он также добавил, что требования к пассажирам будут схожи с требованиями для авиаперелетов: возраст от 18 до 60 лет и относительно крепкое здоровье.

Deep Blue Aerospace была основана в 2016 году и в настоящее время разрабатывает многоразовый ракетоноситель Nebula-1. Компания планирует в следующем месяце начать продажу дополнительных билетов на свои космические путешествия.

Ранее сообщалось, что новая магнитная буря ожидается на Земле 26 октября. Она станет результатом мощного выброса солнечной плазмы, произошедшего накануне. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#пассажиры
#космонавт
#путешествия
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Начальник ОМВД Коркино отстранен от должности
Начальник ОМВД Коркино отстранен от исполнения обязанностей
25 октября 2024, 15:21

Фото: iStock/ z1b

Начальник главного управления МВД по Челябинской области Сергей Космачев освободит от должности лаву органов внутренних дел «Коркинский» Владимира Дякина.
На приеме граждан в ДК «Горняк» Сергей Космачев сообщил об отстранении руководителя городского отдела полиции Владимир Дякина после массовых волнений из-за убийства женщины-таксиста в Коркино, сообщает «КоммерсантЪ».

В октябре на представителей цыганской диаспоры составили 22 протокола об административных правонарушениях. По мнению Космачева, этих действий оказалось «недостаточно». После массовых потрясений, связанных с убийством, был проведён приём граждан в Челябинской области. На нем главы ГУ МВД по региону публично объявил о снятии должностных обязанностей с Владимира Дякина. Также будет проведена служебная проверка.

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#человек
#приём
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ВЦИОМ: Уровень доверия россиян Путину превысил 78%
25 октября 2024, 15:21

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Положительную оценку деятельности президента России Владимира Путина в период с 14 по 20 октября дали 75,8% граждан страны. На прямой вопрос о доверии главе государства положительный ответ дали 78,5% россиян.
Такие данные были получены в результате еженедельного опроса, проводимого специалистами Всероссийского центра общественного мнения (ВЦИОМ). Показатель тех, кто хорошо оценивает деятельность президента, по сравнению с прошлой неделей вырос на 1,1 процентных пункта. А доверять Путину стали на 1,4% больше респондентов.

Также увеличилось количество тех, кто положительно оценивает деятельность премьер-министра и правительства России. Работу кабинета министров одобряют 50,9% граждан России, а деятельность главы правительства Михаила Мишустина — 53,5% россиян.

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#вциом
#данные
#владимир путин
#опрос
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В Клину завершают капремонт трёх крупных муниципальных дорог
25 октября 2024, 15:16

Фото: пресс-служба администрации г. о. Клин

В городском округе Клин близится к завершению капремонт трёх муниципальных дорог. Об этом сообщил замглавы муниципалитета Владимир Кондратьев. Он уточнил, что эти дороги ремонтируют с привлечением средств региональной программы.
Речь идёт, в частности, о дороге в деревнях Струбково и Соголево, дороге к земельному массиву многодетных семей СП «Дивное».

Так, на дороге в деревне Струбково по ул. Овражная протяженностью 1 км подрядчик приступает к укладке асфальтобетона. Далее асфальтирование дороги проведут в деревне Соголево.

На дороге Слобода – Борки – Орлово – СП «Дивное» ведётся устройство песчано-щебёночного основания. Протяженность ремонта – 2,5 км.

Ранее подмосковный Минтранс объявил о завершении ремонта 3,5 км автодороги Лотошино – Суворово – Клин.

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#подмосковье
#московская область
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Сильная магнитная буря накроет Землю 26 октября
25 октября 2024, 14:54

Фото: istockphoto/Elen11

Новая магнитная буря ожидается на Земле 26 октября. Она станет результатом мощного выброса солнечной плазмы, произошедшего накануне.
Эту неприятную для метеозависимых людей новость сообщили учёные из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики. Основная масса солнечной энергии пройдёт мимо земли, добавили специалисты. Будет лишь непродолжительная, но сильная магнитная буря в период с 6 до 9 часов утра.

В 2024 году Солнце достигнет наивысшего пика своей активности, поэтому магнитные бури на Земле будут наблюдаться часто — до нескольких раз в месяц. Эти геомагнитные возмущения могут нарушить работу искусственных спутников в космосе и навигационных приборов на Земле, а также способны оказывать негативное воздействие на человека.

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#магнитные бури
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Минэкологии пресекли нарушения в сфере обращения с отходами
25 октября 2024, 14:40

Фото: Министерство экологии и природопользования Московской области

Инспекторы экологического надзора Министерства экологии Московской области и сотрудники полиции пресекли нарушения в сфере обращения с отходами в четырёх городских округах региона. Во всех случаях нарушители были пойманы с поличным, сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.
Незаконный приём строительных отходов и грунта был зафиксирован возле села Чулково Раменского района и недалеко от села Ромашково Одинцовского района. Полицейские задержали и передали на ответственное хранение бульдозер и экскаватор.

Во время попытки сброса отходов на открытую почву были задержаны водители самосвалов в городах Электроугли и Лыткарино, они также лишились свои автомобили.

На всех нарушителей были составлены протоколы, и им грозит административное наказание.

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#минэкологии мо
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Суд в Москве отправил под арест экс-замминистра энергетики Яновского
25 октября 2024, 14:27

Фото: istockphoto/Zolnierek

Никулинский районный суд города Москвы принял решение отправить под арест на два месяца бывшего заместителя министра энергетики РФ Анатолия Яновского. Он обвиняется в мошенничестве.
Экс-замминистра задержали накануне, 24 октября, напоминает РИА Новости. Против него дали показания представители угольной отрасли, которые находятся под следствием с 2023 года. Они рассказали о причастности экс-чиновника министерства к хищениям. Интересно, что позже по этому же делу был также задержан нынешний заместитель министра энергетики РФ Сергей Мочальский.

По решению судьи ходатайство следствия было удовлетворено и в отношении Яновского избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 24 декабря. Адвокат просил суд избрать другую меру пресечения, так как это «принесёт подзащитному страдания». Также приводились положительные характеристики, ряд государственных наград и наличие у экс-чиновника хронических заболеваний. Однако суд не принял это во внимание и оставил решение об аресте Яновского без изменений.

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#арест
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Синоптик рассказал, чем в ближайшее время погода удивит москвичей
Синоптик Шувалов: сейчас для погоды характерны скачки от холода к теплу
25 октября 2024, 13:47

Фото: iStock/Oleg Elkov

Второй осенний месяц подходит к концу, однако погода в Московском регионе до конца не устаканилась. Чего ждать от ближайших выходных, и скоро ли придет зима?
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» сообщил, что начало климатической зимы сдвинулось на 20 дней.
«Ровная, спокойная, тихая погода ждет нас на выходных. За 30 лет наблюдений, по климатическим данным, начало зимы сдвинулось на 20 дней», — сказал синоптик.

По его словам, погода скорее всего будет нас удивлять.

«Сейчас для погоды характерны скачки от холода к теплу. Не исключено, что на следующей неделе нас погода удивит каким-нибудь мокрым снегом, который потом быстро растает. И такие явления могут быть до начала декабря», — поделился специалист.

Ранее специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что Москву ожидает дождливое окончание октября.

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