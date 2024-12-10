Коммунальщики Подмосковья встретят праздники в режиме повышенной готовности

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
Все коммунальные службы Московской области в дни новогодних праздников переведут на режим повышенной готовности в связи с повышенной нагрузкой на коммунальные сети, сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.
«На время новогодних каникул будут усилены аварийно-восстановительные бригады и организованы дежурства руководящего состава. Кроме того, уже ведётся дополнительная подготовка к внештатным ситуациям специальной техники», — говорится в сообщении.Под особым контролем будет безопасность коммунальных объектов, поэтому в предпраздничные дни здесь проверяют исправность камер видеонаблюдения и запорных устройств. Для работников коммунальных служб проводится дополнительный инструктаж по пожарной и антитеррористической безопасности, а также по оперативному реагированию на технологические сбои.
Читайте также:
Около 530 тыс. жителей Московской области стали пользователями приложения «Госуслуги.Дом»
Председателям МКД Подмосковья назвали плюсы электронного голосования собственников
В Ступине завершили ремонт теплосетей
Лев Каштанов