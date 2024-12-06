Председателям МКД Подмосковья назвали плюсы электронного голосования собственников

С 5 по 10 декабря в МГИМО проходят мероприятия, посвящённые мировым аграрным рынкам. В рамках программы «Приоритет 2030» запланировано несколько событий, включая профориентацию, которая направлена на распространение информации о данной теме и предоставление практических навыков в области международной торговли сельскохозяйственными товарами, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Специалисты Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области прошли обучение, целью которого было повышение эффективности участия региональных властей в международных деловых мероприятиях и переговорах, связанных с развитием экспорта продукции агропромышленного комплекса (АПК).



На занятиях обсуждались вопросы выбора наиболее перспективных видов агропродукции для экспорта и поиска поставщиков для целевых рынков, а также процесс подготовки и организации деловых встреч и переговоров. Кроме того, были предоставлены практические рекомендации по проведению мероприятий после выставок.





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