Председателям МКД Подмосковья назвали плюсы электронного голосования собственников

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов перечислил председателям многоквартирных домов региона преимущества работы в системе «ГИС ЖКХ». Он выступил на ежегодном форуме «Управдом» перед более чем 300 активистами.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, в числе преимуществ электронного голосования Мурашов назвал невозможность сфальсифицировать протоколы общего собрания собственников; исключение незаконной смены управляющей компании и снижение количества отказов во внесении многоквартирного дома в реестр.
Он добавил, что важно учесть ошибки первого опыта перехода на электронный формат голосования. Например, срок для участия в процедуре должен быть не менее 45 дней. Вынести на общее собрание собственников жители могут любой вопрос, установленный Жилищным кодексом.
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«Нужно использовать все способы уведомления собственников о предстоящей процедуре, в том числе личные встречи. Информация должна быть донесена до каждого жителя. Поэтому проведение информационной кампании – приоритетная задача. Система станет эффективной, если все собственники поймут, что для принятия решения важен голос каждого», — сказал Мурашов.
Он добавил, что важно учесть ошибки первого опыта перехода на электронный формат голосования. Например, срок для участия в процедуре должен быть не менее 45 дней. Вынести на общее собрание собственников жители могут любой вопрос, установленный Жилищным кодексом.
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Лора Луганская