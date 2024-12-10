Около 530 тыс. жителей Московской области стали пользователями приложения «Госуслуги.Дом»

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
На семинаре-совещании представителей государственных жилищных инспекций, посвящённом развитию мобильного приложения «Госуслуги Дом» и ГИС ЖКХ, состоялась церемония награждения за активное продвижение приложения «Госуслуги Дом», сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Правосознание должно меняться в сторону прозрачности и наша задача в том числе донести людям, что любой вопрос, направленный на улучшение условий жизни дома, можно поднять и решить на ОСС в системе ГИС ЖКХ», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
В 2024 году около 530 тысяч человек стали пользователями сервиса.
Наиболее востребованные функции приложения включают:
- оплату различных жилищно-коммунальных услуг;
- получение информации о запланированных работах и аварийных ситуациях в доме;
- голосование по общим вопросам, касающимся дома;
- передачу данных со всех счётчиков.
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Дайана Хусинова