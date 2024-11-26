В Ступине завершили ремонт теплосетей

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
Капитальный ремонт сети теплоснабжения завершили в городском округе Ступино: были обновлены участки теплотрассы, ведущие от котельной ТЭЦ-17 в квартале «Надежда», сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«Строительно-монтажные работы на сети теплоснабжения были начаты в мае текущего года. Рабочие полностью демонтировали бетонные конструкции, провели земляные работы, установили тепловые камеры и проложили новые трубопроводы», — говорится в сообщении.Важность проделанной работы отметил министр ЖКХ области Антон Велиховский.
«Завершение капитального ремонта сетей теплоснабжения в Ступине — уверенный шаг к обеспечению устойчивости системы даже в пиковые зимние нагрузки», — заявил он.Отмечается, что участки, где провели работы, были благоустроены.
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