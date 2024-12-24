Коммунальщики за год срубили во дворах Подмосковья более 2 тыс. опасных деревьев

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
Свыше двух тысяч аварийных деревьев и сухостоя ликвидировали коммунальные службы Московской области с начала текущего года в районе парковок, пешеходных зон и внутридворовых проездов, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Удалению подлежали деревья с наклоном больше 45 градусов, сухостой и ветки, мешающие движению», — отмечается в сообщении.
Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
Больше всего опасных деревьев было ликвидировано во дворах городского округа Королёв — 147. На втором месте по этому показателю оказался округ Дубна, где коммунальщики устранили 108 деревьев, а на третьем месте — Дмитровский округ, где убрали 93 опасных дерева. Работы проводились под контролем инспекторов министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
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