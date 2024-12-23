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В Московской области 15 января начинается акция «Сдай на переработку и ёлки, и иголки!»

Видео: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

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После новогодних праздников Министерство по благоустройству и государственному жилищному надзору Московской области проводит акцию по сбору живых елей, сосен и пихт для последующей переработки.
Все желающие могут принести своё дерево в специальные пункты приёма, откуда оно будет отправлено на перерабатывающие заводы.

«Как живые, так и искусственные новогодние деревья должны собираться исключительно в бункеры для крупногабаритных отходов, к которым относятся предметы более 50 сантиметров. Из одной живой елки может получиться около 25 кг полезной щепы. Поэтому в каждом муниципалитете мы установим специальные пункты приема», — сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.



Он также добавил, что для удобства жителей большинство точек будут находиться вблизи контейнерных площадок во дворах МКД. Кроме того, были задействованы площадки «Мегабак».

В прошлом году в Подмосковье было сдано на переработку более 500 кубометров сырья. В этом сезоне планируется увеличение объёмов.

Переработанная ель превратится в:

  • корм для животных: неиспользованные и свежие деревья станут пищей для коз, овец и лошадей;
  • материал для благоустройства парков, тропинок и лыжных трасс;
  • щепу для защиты почвы в сельском хозяйстве.
В рамках акции в муниципалитетах будут работать временные пункты приёма, оснащённые брендированными площадками.

Для удобства жителей адреса ближайших к дому пунктов приёма будут размещены на интерактивной карте.

Акция продлится до 10 февраля.

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Подмосковная фармкомпания стала партнёром школьного научного конкурса
23 декабря 2024, 10:24

Фото: istockphoto.com/HiddenCatch

Компания «ПСК Фарма» из Московской области стала партнёром четвёртого сезона школьного научного конкурса «Знаешь? Научи!» и учредила свою номинацию «Дыхание — жизнь», посвящённую здоровью лёгких, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.
«В рамках собственной номинации мы предлагаем участникам разобраться в непростой, но крайне важной теме – болезни легких. Благодаря созданию конкурсных видео каждый школьник сможет уже сейчас внести вклад в масштабную работу по повышению осведомленности о профилактике, диагностике и лечении различных заболеваний органов дыхания», — отметила гендиректор «ПСК Фарма» Евгения Шапиро.
Приём работ на конкурс стартовал 20 декабря и продолжится до 1 марта будущего года. В конкурсе, помимо номинации от «ПСК Фарма», есть также номинации от Роскосмоса, Росатома, Объединённой авиастроительной корпорации и ПАО «СИБУР-Холдинг».

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#подмосковье
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Подмосковье вошло в топ-3 лидеров итогового рейтинга регионов России
23 декабря 2024, 10:23

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Московская область вновь оказалась в числе лидеров итогового рейтинга регионов России, отражающего социальную и экономическую ситуацию в субъектах России. Список подготовили специалисты РИА Рейтинг по заказу агентства РИА Новости.
Итоговый рейтинг даёт комплексную оценку позиции того или иного региона. Она складывается из мест в ключевых рейтингах, характеризующих главные сферы социального и экономического развития субъектов Федерации, выпущенных в 2024 году.

Это «Рейтинг регионов по качеству жизни», «Рейтинг социально-экономического положения», «Рейтинг по рынку труда», «Рейтинг по материальному благополучию населения», «Рейтинг по научно-технологическому развитию», а также «Рейтинг по приверженности населения здоровому образу жизни».
«Лидерами стали Москва и Санкт-Петербург с агрегированным рейтинговым баллом выше 80 при максимально возможных 100. Две столицы занимали первые и вторые места в четырёх из шести рейтингов, учитываемых при расчёте агрегированного показателя. Исключением, как и в прошлом году, стали «Рейтинг регионов по материальному благополучию населения», где Москва занимала восьмое, а Санкт-Петербург – девятое места, а также «Рейтинг регионов по приверженности населения здоровому образу жизни» - 25-е и 20-е места соответственно», – говорится в исследовании.
Последние места в «Итоговом рейтинге регионов» заняли Хакасия, Чечня и Забайкалье. Среднее значение рейтингового балла этих регионов – 31,9 при значении 71,6 у десяти лидеров, то есть более чем в два раза ниже.

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#экономика
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#зож
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Стало известно о долгах блогера Влада Бумаги перед ФНС
Mash: блогер Влад Бумага задолжал ФНС 972 тысячи рублей
23 декабря 2024, 09:33

Фото: iStock/blinow61

Российский блогер Влад Бумага задолжал ФНС налогов на 972 тысячи рублей, пишет Mash.
Согласно сообщению, ФНС требует, чтобы блогер выплатил 972 тыс. рублей единого налогового платежа. Бумага должен заплатить 156 тысяч рублей налогов с прибыли компаний «Ачетыре», 40 тысяч за доходы от «Пицца плюс» и за те компании, в которых у него имеются небольшие доли.

Еще Бумага имеет четыре штрафа по 500. Издание пишет, что на блогера завели административное дело.

28-летний Влад Бумага (А4) родом из Белоруссии. Он является одним из самых популярных блогеров России. Всего Влад получает около 1 млн долларов за создание контента.

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#доходы
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Загруженность дорог Московской области утром 23 декабря составила пять баллов
23 декабря 2024, 09:29

Фото: iStock/blinow61

Утром 23 декабря загруженность дорог Московской области оценивается в 5 баллов, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
На дорогах региона было зафиксировано более 901 тысячи автомобилей, что на 1,5 % меньше среднего значения за прошлый месяц.

Основные затруднения движения возникают на пути в Москву на трассах М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Осташковском, Ярославском, Щёлковском, Носовихинском, Новорязанском, Каширском, Симферопольском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублёвско-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителям рекомендуется быть особенно внимательными на дорогах из-за возможных осадков и гололедицы, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких манёвров.

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#подмосковье
#дороги
#шоссе
#скоростной режим
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В ЖК «Горки Парк» возвели четыре новых корпуса
23 декабря 2024, 09:17

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

В жилом комплексе «Горки Парк» в Ленинском районе были построены четыре корпуса, рассчитанные на 1812 квартир. Министерство жилищной политики Московской области выдало разрешение на ввод объектов в эксплуатацию компании «Самолёт».
Общая площадь зданий, включая индивидуальные кладовые и торговые помещения, составляет около 80 тысяч квадратных метров.

На первых этажах зданий разместятся коммерческие помещения, такие как супермаркеты, кофейни и аптеки. Входы в здания будут на уровне земли, предусмотрены специальные места для хранения колясок и велосипедов.

Во дворах-парках созданы комфортные условия для отдыха и занятий спортом.

Жилой комплекс «Горки Парк» расположен в 9 км от МКАД. Рядом находится музей-заповедник Горки Ленинские, несколько водоёмов и обширные лесные массивы. Уже введены в эксплуатацию девять корпусов на 3072 квартиры и детский сад на 350 мест, завершается строительство большой школы на 1100 учеников.

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#подмосковье
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#квартиры
#дом
#жк
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В подмосковном ЖК «Одинцово-1» построили детсад на 350 мест
23 декабря 2024, 09:14

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Детский сад, рассчитанный на 350 воспитанников, построили в жилом комплексе «Одинцово-1» на территории Одинцовского городского округа, объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Минжилполитки Московской области.
«Новый детсад четырёхэтажный, его общая площадь составляет свыше 7,5 тыс. квадратных метров. Там расположено пятнадцать групповых помещений, предназначенных для детей от полутора до семи лет. Кроме того, в здании есть музыкальный и физкультурный залы, кружковая комната, кабинеты логопеда и психолога, медпункт, пищеблок и прачечная», — говорится в сообщении.
На прилегающей территории оборудованы игровые площадки с теневыми навесами, спортплощадка и место для торжественных мероприятий.

Детский сад построен за счёт инвестора в рамках договора о комплексном развитии территории.

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Что подарить жене на Новый год – 2025: романтические и полезные подарки любимым женщинам
22 декабря 2024, 18:59

Фото: iStock/oatawa

В новогодние праздники все стремятся порадовать своих родных и близких подарками, подчеркивая тем самым их значимость. Новогодняя ночь — это отличный момент, чтобы стать волшебником для своей жены, подарив ей заветный подарок или удивив оригинальным сюрпризом.
Однако часто возникает вопрос о том, какой подарок дарить. «Радио 1» подскажет идеи подарков, которые смогут порадовать супругу в новогоднюю ночь.

Как выбрать подарок жене на Новый год


Выбор подарков для близких людей на Новый год действительно может быть непростой задачей. Вот несколько рекомендаций, которые могут помочь вам выбрать подарки для вашей супруги.

Слушайте намёки. Обратите внимание на то, о чём говорит ваша избранница в преддверии праздника. Часто женщины сами намекают на то, что им нужно или чего они хотят.

Учитывайте её интересы. Подумайте о том, что ей нравится. Это может быть хобби, любимое занятие или что-то, о чем она давно мечтала.

Персонализированные подарки. Рассмотрите возможность подарить что-то индивидуальное, например, украшение с гравировкой, фотокнигу с вашими совместными моментами или что-то, что имеет особое значение для вас обоих.

Подарите ей впечатления — билеты на концерт, спектакль или романтический уикенд. Это может стать незабываемым опытом.

Что подарить жене на Новый год


Фото: iStock/oatawa

1. Путешествие — это уникальный способ создать незабываемые воспоминания и впечатления. Такой подарок позволит вашей жене сменить обстановку и снять стресс, а также предоставит возможность провести больше времени вместе с близкими.

2. Участие в мастер-классе — возможно, ваша жена всегда хотела чему-то научиться? Например, себя в фотографии или готовить итальянские блюда — все это она сможет осуществить на мастер-классе. Супруга точно будет вам очень признательна за новые впечатления.

3. Фотосессия — это отличный способ запечатлеть важные моменты и создать красивые воспоминания. Вы можете подарить сертификат на фотосессию у профессионального фотографа или организовать её самостоятельно. Это может быть романтическая сессия, семейная фотосессия или тематическая съемка. Такой подарок позволит вашей жене насладиться процессом и получить качественные фотографии, которые останутся на память.

4. Ювелирные украшения. Классика, которая никогда не выйдет из моды. Украшения — это не только способ подчеркнуть индивидуальность, но и вечная ценность, которая передается из поколения в поколение.

5. Набор для создания карты желаний — это отличный способ визуализировать свои цели и мечты.

Какой романтический подарок подарить жене на Новый год


Фото: iStock/lakshmiprasad S

Романтический подарок для жены на Новый год может создать особую атмосферу и подчеркнуть ваши чувства. Вот несколько идей:

Романтический ужин — приготовьте ее любимые блюда или закажите в ресторане, создайте уютную атмосферу с свечами и музыкой.

Сертификат на романтический уикенд — подарите поездку в живописное место или в уютный отель вдвоем.

Письмо любви — напишите искреннее письмо, в котором расскажете о своих чувствах, воспоминаниях и мечтах о будущем.

Какой подарок для дома подарить жене на Новый год


Фото: iStock/g-stockstudio

Выбор техники дома – замечательный способ продемонстрировать заботу и внимание к повседневным делам вашей жены. Важно учитывать ее предпочтения, чтобы новогодний подарок оказался не только приятным, но и действительно полезным.

Кухонные гаджеты — умные приборы, такие как мультиварка, блендер или кофемашина, могут значительно облегчить процесс приготовления пищи.

Система «умный дом» — устройства, такие как умные лампочки или термостаты, сделают дом более удобным и современным.

Декоративные элементы — например, картины, настенные часы или стильные вазы, которые добавят уют и индивидуальность в интерьер.

Какой подарок для ухода за собой сделать жене на Новый год


Фото: iStock/CentralITAlliance

Вот несколько идей подарков для ухода за собой, которые могут порадовать вашу жену на Новый год.

Спа-набор — включите в него аромамасла, бомбочки для ванн, соли для ванны и другие расслабляющие средства.

Электронные приборы для ухода — например, ультразвуковая щетка для лица, массажер или аппараты для домашнего ухода

Косметические процедуры — подарите сертификат на процедуру в салоне (например, уход за лицом, маникюр или педикюр).

Замечательным подарком для жены могут стать флакон духов или туалетной воды, а также набор декоративной косметики или средств по уходу за телом, если вы хорошо ориентируетесь в ее предпочтениях и потребностях.

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Дорога в обход Малых Вязём открыта в Подмосковье
22 декабря 2024, 15:49

Фото: Александра Степанова

Открытие дороги в обход Малых Вязём состоялось в Подмосковье, проинформировали в правительстве региона. Президент России Владимир Путин оценил проделанную работу.
«…И это ещё одно свидетельство того, что развитие транспортного каркаса страны, наших регионов идёт последовательно и непрерывно. (…) У нас набран высокий, хороший темп развития дорожной сети и ключевых автомагистралей. (…) Особо отмечу слаженное взаимодействие Правительства и региональных властей. В Московской области запускается дорожный Обход деревни Малые Вязёмы. Он на новом уровне «замкнёт» Центральную кольцевую автодорогу, разгрузит «узкое» место на ЦКАД», — сказал глава государства.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв добавил, что региональные и федеральные власти провели большую и сложную работу. Благодаря этому разгрузится местная улично-дорожная сеть. Кроме того, вырастет пропускная способность ЦКАД.

Помимо всего прочего, пропускная способность дороги улучшится за счет системы оплаты «Свободный поток», действующей на ЦКАД. Платить можно по факту проезда, либо по транспондеру. Доступна оплата через приложение или сайт.

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ВАРПЭ: российские рыбаки установили новый мировой рекорд по вылову одним судном
22 декабря 2024, 13:23

Фото: istockphoto/bksrus

Новый мировой рекорд по вылову одним судном установили российские рыбаки за неполный текущий год, пишет РИА Новости, ссылаясь на представителей Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортёров (ВАРПЭ).
«Российский морозильный рыболовный консервный траулер «Петр I» выловил 93,5 тыс. тонн рыбы», — пояснили журналистам.
Уточняется, что прошлый установленный рыбаками собственный рекорд составлял 90 тысяч тонн рыбы.

Промысловый сезон завершился в минувшую пятницу, 20 декабря. Судно занималось ловлей на протяжении 307 дней. Длительность первого рейса была с 8 января по 1 июня, а второго — со 2 июля по 20 декабря. В составе экипажей были 130 человек.

Рыба добывалась в Тихом океане и Охотском море. Выловлены скумбрия, иваси, сельдь и минтай.

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