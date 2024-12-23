В Московской области 15 января начинается акция «Сдай на переработку и ёлки, и иголки!»

Видео: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
После новогодних праздников Министерство по благоустройству и государственному жилищному надзору Московской области проводит акцию по сбору живых елей, сосен и пихт для последующей переработки.
Все желающие могут принести своё дерево в специальные пункты приёма, откуда оно будет отправлено на перерабатывающие заводы.
Он также добавил, что для удобства жителей большинство точек будут находиться вблизи контейнерных площадок во дворах МКД. Кроме того, были задействованы площадки «Мегабак».
В прошлом году в Подмосковье было сдано на переработку более 500 кубометров сырья. В этом сезоне планируется увеличение объёмов.
Переработанная ель превратится в:
Для удобства жителей адреса ближайших к дому пунктов приёма будут размещены на интерактивной карте.
Акция продлится до 10 февраля.
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«Как живые, так и искусственные новогодние деревья должны собираться исключительно в бункеры для крупногабаритных отходов, к которым относятся предметы более 50 сантиметров. Из одной живой елки может получиться около 25 кг полезной щепы. Поэтому в каждом муниципалитете мы установим специальные пункты приема», — сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Он также добавил, что для удобства жителей большинство точек будут находиться вблизи контейнерных площадок во дворах МКД. Кроме того, были задействованы площадки «Мегабак».
В прошлом году в Подмосковье было сдано на переработку более 500 кубометров сырья. В этом сезоне планируется увеличение объёмов.
Переработанная ель превратится в:
- корм для животных: неиспользованные и свежие деревья станут пищей для коз, овец и лошадей;
- материал для благоустройства парков, тропинок и лыжных трасс;
- щепу для защиты почвы в сельском хозяйстве.
Для удобства жителей адреса ближайших к дому пунктов приёма будут размещены на интерактивной карте.
Акция продлится до 10 февраля.
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Дайана Хусинова