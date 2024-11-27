В лесопарковой зоне Дубны по запросу жителей убрали буреломные деревья

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна
Масштабную уборку поваленных ветром деревьев провели в Дубне в лесопарковой зоне в районе Коммунального проезда, а также в лесу рядом с заводом «Кронштадт», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Уборка была проведена по запросу жителей округа, обеспокоенных состоянием деревьев после сильного ветра и снегопада, который на прошлой неделе принёс в столичный регион циклон. Сотрудники коммунальной службы выехали на места, оценили ситуацию и приняли необходимые меры», — сказал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.Отмечается, что работа по благоустройству лесопарковых зон будет продолжена: запланированы мероприятия как по поддержанию порядка, так и по дополнительному озеленению этих участков.
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Лев Каштанов