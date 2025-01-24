Компании в ФРГ отказываются от автомобилей Tesla из-за поддержки Маском АдГ

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Часть немецких компаний уже перестали или собираются прекратить пользоваться автомобилями Tesla, которые принадлежат американскому миллиардеру Илону Маску, в качестве служебного транспорта из-за его слов поддержки партии «Альтернатива для Германии»,сообщил телеканал ARD.
«На наш взгляд, он перешел определенные границы, вмешиваясь в европейскую и немецкую политику неприемлемым для нас образом», — обратил внимание представитель энергоснабжающей компании badenova из Фрайбурга.
В качестве знака протеста компания приняла решение отказаться от 11 служебных электромобилей Tesla и перестать публиковать материалы в социальной сети X, которая принадлежит Илону Маску.
Еще строительная компания Viebrockhaus из Нижней Саксонии тоже собирается отказаться от использования автомобилей Tesla, а также больше не будет устанавливать в своих домах аккумуляторы данного бренда. Они заменят их более дорогими немецкими аналогами.
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