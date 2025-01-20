Маск сделал жест нацистского приветствия на праздновании инаугурации Трампа

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Миллиардер Илон Маск в ходе празднования инаугурации президента США Дональда Трампа сделал жест, похожий на нацистское приветствие. Об этом сообщает Shot.
«Илон Маск «слегка» увлекся празднованием инаугурации Трампа и сделал несколько недвусмысленных жестов, напоминающих нацистское приветствие», — пишут в telegram-канале.
Также в ходе своего выступления предприниматель пообещал, что американские астронавты установят флаг США на Марсе. Напомним, Дональд Трамп назначил миллиардера на пост в новый департамента по достижению госэффективности.
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