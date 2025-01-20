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Маск сделал жест нацистского приветствия на праздновании инаугурации Трампа

Фото: iStock/rarrarorro

Фото: iStock/rarrarorro

Миллиардер Илон Маск в ходе празднования инаугурации президента США Дональда Трампа сделал жест, похожий на нацистское приветствие. Об этом сообщает Shot.


«Илон Маск «слегка» увлекся празднованием инаугурации Трампа и сделал несколько недвусмысленных жестов, напоминающих нацистское приветствие», — пишут в telegram-канале.

Также в ходе своего выступления предприниматель пообещал, что американские астронавты установят флаг США на Марсе. Напомним, Дональд Трамп назначил миллиардера на пост в новый департамента по достижению госэффективности.




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Дональд Трамп официально вступил в должность президента США
#сша
#дональд трамп
#предприниматель
#пост
#илон маск
#нацизм
Трамп подписал первые указы и распоряжения после инаугурации
21 января 2025, 00:26

Фото: iStock/lucky-photographer

Президент США Дональд Трамп подписал первые указы и распоряжения после своей инаугурации. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на трансляции американских новостных телекомпаний.
В частности Трамп совершил первые назначения на должности в его администрации и сделал ряд распоряжений. Согласно одному из них, теперь в США никогда не будут приспускать флаги над правительственными зданиями в ходе инаугурации президента. Также Трамп сделал первые назначения руководителей в различные госструктуры.

К тому же президент поделился своими эмоциями от чаепития с бывшим лидером США Джо Байденом. Трамп назвал встречу очень приятной и прекрасным обычаем. Когда президента попросили высказаться о решении Байдена помиловать членов своей семьи, то он от комментариев отказался фразой: «Я не собираюсь обсуждать это сейчас».

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Пушков указал на плохое предчувствие у стран Евросоюза насчёт президентства Трампа

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#сша
#президент
#семьи
#трамп
#джозеф байден
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Пушков указал на плохое предчувствие у стран Евросоюза насчёт президентства Трампа
Пушков: у стран Евросоюза плохое предчувствие насчёт президентства Трампа
20 января 2025, 22:57

Фото: iStock/SurkovDimitri

У стран Евросоюза плохое предчувствие по поводу президентства Дональда Трампа в США, поскольку он наносит чудовищные удары по всем ценностям европейской либеральной элиты. Об этом сообщил сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале.
Политик написал, что Трамп одним из первых указов признает в США только два гендера – мужской и женский. Неожиданное решение для «цитадели либеральной демократии», на которую правящие элиты в Европе всегда смотрели в придыханием. Фактически, этим и другими решениями Трамп разорвал общую систему ценностей, которая объединяла США и Евросоюз.

Другим немаловажных решением нового президента США стало объявление войны либеральной цензуре, которая царит в СМИ Великобритании, Франции и Германии.

На этом фоне наблюдается молчание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, евродепутатов в Брюсселе и властей ведущих столиц Европы. Пушков отметил, что у них просто нет слов – одни чувства.

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Дональд Трамп официально вступил в должность президента США
#евросоюз
#сша
#дональд трамп
#президент
#политика
#указ
#пушков
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Трамп в инаугурационной речи ни разу не упомянул Россию и Украину
20 января 2025, 22:26

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп во время своей инаугурационной речи ни разу не упомянул Россию и Украину, хотя в ходе предвыборной кампании регулярно обещал остановить конфликт, причём ещё до вступления в должность.
Инаугурация Дональда Трампа состоялась в понедельник, 20 января, в здании Капитолия. Он официально вступил в должность после принесения присяги.

Речь главы государства продолжалась около получаса. Он пообещал издать ряд указов, в частности, об установлении режима ЧС из-за ситуации на южной границе и признании в США только двух гендеров – мужского и женского.

Также Трамп пообещал, что мощь Штатов остановит все конфликты и принесёт новый дух единства в мир. При этом ни Россию, ни Украину он не упомянул.

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Зеленский заявил о готовности к переговорам с участием Трампа

Началась инаугурация Дональда Трампа: главные гости церемонии
#сша
#дональд трамп
#чс
#мир
#россия
#украина
#политика
#президент
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Байден в последние часы президентства помиловал ряд членов своей семьи
20 января 2025, 22:10

Джо Байден (фото: kremlin.ru)

Джо Байден в последние часы своего президентства превентивно помиловал ряд членов своей семьи. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на сообщение политика.
Байден подчеркнул, что его родственники подвергались нападкам и угрозам, целью которых было причинение вреда и боли самому главе государства.

Он убеждён, что эти нападки продолжатся, в связи с чем подписал указ о помиловании.

В документе указано, что Байден воспользовался своими полномочиями в соответствии с конституцией для помилования Джеймса Б. Байдена, Сару Джонс Байден, Валери Байден Оуэнс, Джона Т. Оуэнса и Фрэнсиса У. Байдена. Такой шаг означает, что они признаны виновными или сами признают вину в совершении различного рода преступлений.

В августе 2024 года республиканцы из нижней палаты конгресса опубликовали доклад, в котором сообщалось, что за 10 лет члены семьи Байдена получили более 27 миллионов долларов из иностранных источников и создали несколько подставных компаний для сокрытия этих средств.

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Зеленский заявил о готовности к переговорам с участием Трампа
#джозеф байден
#сша
#президент
#политика
#указ
#семья
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Зеленский заявил о готовности к переговорам с участием Трампа
20 января 2025, 21:12

Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с участием США. Об этом заявил советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц в интервью телеканалу CBS News.
Он подчеркнул, что Зеленский уже открыто говорит, что киевские власти готовы работать с Трампом для завершения конфликта на Украине.

Ранее в этот день телеканал CNN сообщил, что Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным через несколько дней после инаугурации. Темой беседы будет обсуждение личной встречи лидеров в ближайшие месяцы.

В понедельник Трамп принёс присягу в здании Капитолия и официально вступил в должность президента США.

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#дональд трамп
#сша
#россия
#украина
#переговоры
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Дональд Трамп официально вступил в должность президента США
20 января 2025, 20:17

Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)

Дональд Трамп официально вступил в должность президента США, приняв присягу на инаугурации, которая проходит в Капитолии. Об этом пишет РИА Новости.
Церемонию приведения к присяге провёл председатель Верховного суда США Джон Робертс. Трамп произнёс традиционные слова присяги: «Я торжественно клянусь, что буду добросовестно исполнять обязанности президента Соединенных Штатов и сделаю все возможное, чтобы сохранять, защищать и отстаивать Конституцию Соединенных Штатов». Во время своей речи он держал руку на семейной Библии и Библии Авраама Линкольна.

Накануне Трамп выступал перед своими сторонниками. Он пообещал после вступления на пост главы государства восстановить американскую экономику, усилить нацбезопасность и отстаивать интересы государства на мировой арене.

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#пост
#дональд трамп
#президент
#джозеф байден
#политика
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Началась инаугурация Дональда Трампа: главные гости церемонии
20 января 2025, 19:51

Фото: iStock/Alejo Vazquez

Началась инаугурация избранного президента США Дональда Трампа. Прямую трансляцию ведёт РИА Новости.
Мероприятие проходит в Капитолии. Однако до прибытия туда Дональд Трамп вместе со своей супругой Меланией прибыл в Белый дом, где состоялось чаепитие с Джо Байденом и его женой Джилл.

После обе супружеские пары уходящего и приходящего президентов США прибыли в Капитолий. В зале видны бывшие главы государства Билл Клинтон, Джордж Буш-младший, Барак Обама, а также Майкл Пенс, занимавший пост вице-президента США при первом сроке Трампа.

Кроме того, на инаугурацию прибыли основатель корпорации Meta* Марк Цукерберг, генеральный директор Apple Тим Кук, глава интернет-магазина Amazon Джефф Безос, президент Аргентины Хавьер Милей и американский бизнесмен, основатель Tesla Илон Маск.

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*организация признана экстремистской и запрещена на территории России
#дональд трамп
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#политика
#президент
#пост
#джозеф байден
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Трамп в течение суток подпишет указ о признании только мужского и женского полов
Трамп заявил, что власти США признают только два пола – мужской и женский
20 января 2025, 19:40

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп в течение суток подпишет указ о признании американскими властями только двух полов – мужского и женского. Об этом пишет агентство Reuters.
Отмечается, что этот указ будет одним из первых после официального вступления Трампа в должность главы государства.

Согласно этому документу, все государственные учреждения будут обязаны рассматривать биологических мужчин и женщин как представителей разных полов.

Ранее избранный глава государства обещал «покончить с трансгендерным безумием» в США.

Инаугурация Дональда Трампа состоится в понедельник, 20 января. 47-й президент США вернётся в Белый дом во второй раз. Он стал первым в истории страны президентом, которому удалось возглавить страну во второй раз.

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Инаугурация президента США 2025: где смотреть, как и когда Трамп вступит в должность
#дональд трамп
#сша
#указ
#президент
#белый дом
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«Проиграют все»: Орбан призвал Евросоюз не мечтать о марше по Красной площади
Орбан: Евросоюз не должен думать, что его солдаты пройдут по Красной площади
20 января 2025, 19:16

Виктор Орбан (фото: kremlin.ru)

Если в Европе начнётся война, то проиграют все. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе выступления в Будапеште на конференции, посвящённой итогам председательства страны в Совете ЕС.
Он отметил, что венгерское председательство подняло флаг мира и открыло дверь к прекращению боевых действий и мирным переговорам по Украине. После он задал вопрос, действительно ли в Европе верят, что их солдаты пройдут под флагом Евросоюза по Красной площади в Москве. Если такой веры нет, продолжил Орбан, то дипломатические каналы для проведения переговоров должны быть открыты.

Также премьер-министр Венгрии подчеркнул, что война на европейском континенте не будет победоносной ни для одной страны, а теперь Венгрия передаёт начатую «эстафету мира» новой администрации США во главе с Дональдом Трампом.

Напомним, что Венгрия, ставшая председателем в Совете ЕС во второй половине 2024 года, сосредоточила свою работу на поиске путей мирного урегулирования конфликта на Украине. Также были приложены усилия в отношении экономических проблем, развитии промышленности в Евросоюзе и укрепления внешних границ.

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#виктор орбан
#венгрия
#евросоюз
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