Илон Маск снова исковеркал имя канцлера ФРГ Олафа Шольца, назвав его тупицей

Олаф Шольц (фото: kremlin.ru)
Американский бизнесмен Илон Маск снова выступил с критикой в адрес канцлера Германии Олафа Шольца после его заявления о свободе слова. Соответствующий пост миллиардер представил на своей странице в соцсети Х.
Он назвал Шольца «Оафом Шитсом» и добавил: «позор тебе».
Уточним, что слово «Oaf» с английского языка переводится как «тупица», а «Shitz» обозначает ругательное слово, которое можно перевести как «дерьмо». При этом в оригинале оно пишется иначе.
Таким выражением Маск прокомментировал слова немецкого канцлера о том, что свобода слова в Европе не приемлет правых позиций.
Ранее, 31 декабря, Маск опубликовал пост, в котором назвал Шольца «канцлером Олухом Срольцем», и заявил, что он проиграет выборы в Германии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Уточним, что слово «Oaf» с английского языка переводится как «тупица», а «Shitz» обозначает ругательное слово, которое можно перевести как «дерьмо». При этом в оригинале оно пишется иначе.
Таким выражением Маск прокомментировал слова немецкого канцлера о том, что свобода слова в Европе не приемлет правых позиций.
Ранее, 31 декабря, Маск опубликовал пост, в котором назвал Шольца «канцлером Олухом Срольцем», и заявил, что он проиграет выборы в Германии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова