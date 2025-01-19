Илон Маск заявил о неизбежности краха ЕС из-за пессимизма политиков

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Евросоюз будет ожидать неизбежный крах, если сами европейцы не изменят свой менталитет. Сейчас в Старом свете царят уныние и пессимизм, в том числе сред политиков.
Об этом заявил американский предприниматель, изобретатель и миллиардер, будущий чиновник в новой администрации Белого дома Илон Маск. На своей странице в принадлежащей ему же социальной сети Х он написал призыв, перекликающийся с лозунгом Make America Great Again («Сделаем Америку снова великой!»), который активно продвигает избранный президент США Дональд Трамп.
Ранее вмешательство Маска в европейские дела уже вызвало изрядный скандал. В статье для немецкой газеты Welt он написал, что правая немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) является единственной политической силой, способной не дать ФРГ стать только «тенью самой себя».
Эта публикация вызвала бурю возмущения в среде немецких политиков и в обществе. Владельца компаний SpaceX и Tesla обвинили во вмешательстве в выборы в ФРГ, а главе отдела мнений Welt Еве Мари Когель пришлось написать заявление об увольнении.
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«Сделаем Европу вновь великой», — написал эксцентричный бизнесмен.
Ранее вмешательство Маска в европейские дела уже вызвало изрядный скандал. В статье для немецкой газеты Welt он написал, что правая немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) является единственной политической силой, способной не дать ФРГ стать только «тенью самой себя».
Эта публикация вызвала бурю возмущения в среде немецких политиков и в обществе. Владельца компаний SpaceX и Tesla обвинили во вмешательстве в выборы в ФРГ, а главе отдела мнений Welt Еве Мари Когель пришлось написать заявление об увольнении.
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Александр Бойцов