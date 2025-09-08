Компания Apple оштрафована на 3,5 млн рублей Таганским судом Москвы

08 сентября 2025, 16:57

Фото: iStock/Wirestock

Американская компания Apple была оштрафована на 3,5 миллионов рублей Таганским судом Москвы за отказ удалить запрещенную информацию. Об этом сообщает официальный Telegram-канал судов общей юрисдикции столицы.





О том, какой именно контент компанию требовали удалить, не уточняется. Максимальный же штраф за это правонарушение составляет четыре миллиона рублей.





«Постановлением Таганского районного суда города Москвы Компания Эпл Дистрибьюшн Интернэшнл Лимитед (Apple Distribution International Ltd.) признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст.13.41 КоАП РФ», — говорится в сообщении.