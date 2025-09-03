Россиянам напомнили о новых правилах покупки смартфонов

03 сентября 2025, 06:55

Доцент Ковригин: С сентября смартфоны без российского ПО считаются некачественными

Фото: iStock/Uladzimir Zuyeu

С сентября смартфоны без предустановленного российского ПО будут считаться некачественным товаром. Это даст покупателям право на их возврат, однако устройства Apple не исчезнут из продажи. Об этом рассказал агентству «Прайм» доцент института экономики, управления и права МГПУ Вадим Ковригин.





Эксперт пояснил, что по новым требованиям гаджеты, которые продаются в РФ, должны быть обеспечены отечественным ПО. Это условие включает в себя приложения из магазина RuStore.



Говоря о нововведении, стоит обратить внимание на продукцию Apple. Она имеет закрытую систему и не позволяет предустанавливать стороннее программное обеспечение.





«Многие маркетплейсы уже указывают это на карточках товаров. Так что, истерика по поводу возможного исчезновения с полок магазинов техники Apple необоснованная», — отметил Ковригин.