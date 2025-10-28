ТАСС: PepsiCo впервые за четверть века сделала ребрендинг фирмы

28 октября 2025, 22:07

Фото: istockphoto/Marvin Samuel Tolentino Pineda

PepsiCo впервые за 25 лет провела ребрендинг и обновила логотип. Новым слоганом компании станет «Еда. Напитки. Улыбка». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-релиз фирмы.