ТАСС: PepsiCo впервые за четверть века сделала ребрендинг фирмы
PepsiCo впервые за 25 лет провела ребрендинг и обновила логотип. Новым слоганом компании станет «Еда. Напитки. Улыбка». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-релиз фирмы.
Генеральный директор Рамон Лагуарта отметил, что новая визуальная идентичность смело отражает то, какой PepsiCo является в 2025 году: компанией с широким охватом и стремлением к позитивному влиянию во всем мире, объединяющей множество популярных брендов продуктов и напитков.
В обновлённом логотипе буква «P» отсылает к наследию газированной Pepsi, а цветовая палитра черпала вдохновение в реальных элементах — плодородной земле, освежающих напитках и ярких оттенках. По словам директора по работе с потребителями и маркетингу Джейн Уэйкли, ставя улыбку в центр визуального образа, компания подчёркивает свою ориентацию на потребителя, которая и стимулирует рост бизнеса.
Компания также заявила, что изменения постепенно коснутся упаковки продуктов, напитков и наружной рекламы.
Читайте также: