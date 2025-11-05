Посетительнице супермаркета в Ленинском не дали увезти товары в детской коляске
Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Сотрудники вневедомственной охраны пресекли в супермаркете Ленинского городского округа кражу с помощью детской коляски. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
«На пульт централизованной охраны поступило сообщение о срабатывании тревожной сигнализации в сетевом гипермаркете, расположенном в Совхозе им. Ленина. Прибывшие на место правоохранители выяснили, что одна из покупательниц сложила в коляску товары более чем на пять тысяч рублей и прошла через кассу, не оплатив их», – рассказали в пресс-службе.Сотрудники Росгвардии задержали нарушительницу и отправили на дальнейшее разбирательство. Ею оказалась 26-летняя уроженка ближнего зарубежья. По факту кражи проводят проверку.