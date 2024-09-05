В Подмосковье специалисты ухаживают за львятами, которые стали жертвами уличных фотографов

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
2 маленьких львенка, мальчик и девочка, пострадали от жестокого обращения уличных фотографов, которые использовали их для фотосессий с туристами на юге страны. В результате плохих условий содержания здоровье малышей ухудшилось.
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