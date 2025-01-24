Компания из Дубны учит волонтёров правильно использовать медицинскую продукцию

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
Резидент особой экономической зоны «Дубна» ГК «Эверс груп Рус» включился в волонтёрское движение по помощи пациентам госпиталей. Компания не только поставляет в медучреждения инновационные перевязочные материалы, препараты и заживляющие повязки, но и организует просветительские встречи волонтёров с медиками, сообщил в пресс-службе администрации наукограда.
Подобные мероприятия уже прошли в Москве и Подмосковье для волонтёров госпиталей в Воронове, Красной Пахре и Подольске. В ближайших планах – мероприятия в Одинцове. На встречах разбирают конкретные ситуации, когда именно на волонтёров возлагается задача максимально комфортного и грамотного ухода за пациентами. Это позволяет избежать, например, такой проблемы, как пролежни.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
Там пояснили, что медработники иногда не могут уделить внимания каждому пациенту, поддержать их морально и психологически. Эту миссию берут на себя волонтёры.
Специалисты группы компаний «Эверс груп Рус», в свою очередь, просвещают добровольных помощников. Цель акции – донести грамотную методику ухода за лежачими пациентами в госпиталях и на дому.
Ранее в пресс-службе губернатора и правительства Московской области рассказали, что регион предоставляет участникам волонтёрской деятельности поддержку в различных сферах.
Это, например, финансовая поддержка, включая гранты и субсидии, страхование здоровья и жизни за счёт регионального бюджета, помощь в работе с различными учреждениями, в проведении мероприятий. Информацию о волонтёрских проектах размещают на официальных ресурсах Московской области и в СМИ. Волонтёрам также помогают с организацией добровольческой деятельности.
Подробнее о поддержке волонтёров в Московской области можно узнать на сайте.
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«Наша группа компаний разрабатывает и производит линейку средств профилактики и ухода за пролежнями. Это, например, лосьон-спрей, салфетки для обработки кожи, средства для ускорения заживления ран и снятия боли. Только в прошлом году произвели на площадке в Дубне свыше 100 тыс. единиц продукции для профилактики и лечения пролежней. В этом году эту цифру планируется увеличить вдвое. Продукция «Эверс» пользуется большим спросом в больницах и госпиталях. А мы обучаем волонтёров грамотно её применять», – рассказали в пресс-службе компании.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
Там пояснили, что медработники иногда не могут уделить внимания каждому пациенту, поддержать их морально и психологически. Эту миссию берут на себя волонтёры.
Специалисты группы компаний «Эверс груп Рус», в свою очередь, просвещают добровольных помощников. Цель акции – донести грамотную методику ухода за лежачими пациентами в госпиталях и на дому.
Ранее в пресс-службе губернатора и правительства Московской области рассказали, что регион предоставляет участникам волонтёрской деятельности поддержку в различных сферах.
Это, например, финансовая поддержка, включая гранты и субсидии, страхование здоровья и жизни за счёт регионального бюджета, помощь в работе с различными учреждениями, в проведении мероприятий. Информацию о волонтёрских проектах размещают на официальных ресурсах Московской области и в СМИ. Волонтёрам также помогают с организацией добровольческой деятельности.
Подробнее о поддержке волонтёров в Московской области можно узнать на сайте.
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Лора Луганская